В Украине более 70 тысяч адвокатов, но тех, кто практикует адвокатскую деятельность, менее 68%

За этот год институт защиты пополнился 2280 новыми адвокатами.

В Украине по состоянию на сегодняшний день Единый реестр адвокатов Украины содержит сведения о 70152 адвокатах. Только за этот год институт защиты пополнился 2280 новыми коллегами. Правда, активных адвокатов (тех, кто практикует и не подал заявление об остановке адвокатской деятельности) 47,4 тыс. человек, что составляет 67,6% от общего количества.

Такие статистические данные сообщил заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины Валентин Гвоздий, пишут в НААУ.

Кроме того, в ЕРАУ учитывается 1026 стажеров и 3,5 тыс. помощников адвокатов. А электронным кабинетом, дающим доступ к сервисам НААУ, пользуется подавляющее большинство (94,7%) активных адвокатов.

Также в НААУ отметили, что в 2024 году вырос уровень уплаты ежегодных взносов на обеспечение реализации адвокатского самоуправления. Так, финансовую дисциплину соблюдают 82% адвокатов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что мобилизированные адвокаты и другие самозанятые лица освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору – приняты изменения.

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