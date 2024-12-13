Владимир Зеленский впервые провел Технологическую Ставку

На Ставке сосредоточились на первой, ключевой задаче, а именно на защите неба.

Президент Владимир Зеленский провел первую встречу Технологической Ставки. По его словам, это фактически было учредительное заседание.

«Это было фактически учредительное заседание. Специальный формат внедрения инноваций для обороны с участием научных работников и производителей оружия, разработчиков технологических решений для наших Сил обороны и безопасности Украины. Конечно, были и все необходимые командующие и представители армии, разведки и Сил безопасности», - отметил он.

По словам Президента, ставка была сосредоточена на ключевой задаче, а именно на защите неба – это противодействие «шахедам» и ракетам.

«Уже состоялся долгий и достаточно детальный разговор по этим вопросам, есть уже первые контуры того, каким образом можем дополнительно усилить нашу защиту. На следующей Технологической Ставке должны быть представлены конкретные решения», – заявил Глава государства.

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