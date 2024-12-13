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Владимир Зеленский впервые провел Технологическую Ставку

18:28, 13 декабря 2024
На Ставке сосредоточились на первой, ключевой задаче, а именно на защите неба.
Владимир Зеленский впервые провел Технологическую Ставку
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Президент Владимир Зеленский провел первую встречу Технологической Ставки. По его словам, это фактически было учредительное заседание.

«Это было фактически учредительное заседание. Специальный формат внедрения инноваций для обороны с участием научных работников и производителей оружия, разработчиков технологических решений для наших Сил обороны и безопасности Украины. Конечно, были и все необходимые командующие и представители армии, разведки и Сил безопасности», - отметил он.

По словам Президента, ставка была сосредоточена на ключевой задаче, а именно на защите неба – это противодействие «шахедам» и ракетам.

«Уже состоялся долгий и достаточно детальный разговор по этим вопросам, есть уже первые контуры того, каким образом можем дополнительно усилить нашу защиту. На следующей Технологической Ставке должны быть представлены конкретные решения», – заявил Глава государства.

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война Владимир Зеленский

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