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Как предпринимателю выбрать упрощенную систему налогообложения — разъяснение налоговой

07:54, 14 декабря 2024
Предприниматель подает в контролирующий орган по месту налогового адреса заявление одним из нескольких способов.
Как предпринимателю выбрать упрощенную систему налогообложения — разъяснение налоговой
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Налоговая служба в Харьковской области объясняет, как предпринимателю выбрать упрощенную систему налогообложения.

Отмечается, что в соответствии с п.п. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 Налогового кодекса для избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения физическое лицо – предприниматель (далее – ФЛП) подает в контролирующий орган по месту налогового адреса заявление по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 16.07.2019 № 308 с изменениями и дополнениями.

Заявление подается по выбору налогоплательщика, если иное не предусмотрено НКУ, одним из следующих способов:

1) лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом;

2) почтой с уведомлением о вручении и с описанием вложения;

3) средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах»;

4) государственному регистратору при государственной регистрации физического лица – предпринимателя.

ФЛП, являющийся плательщиком других налогов и сборов, может принять решение о переходе на упрощенную систему налогообложения путем подачи заявления в контролирующий орган не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего календарного квартала. Такое предприятие может осуществить переход на упрощенную систему налогообложения один раз в течение календарного года.

Переход на упрощенную систему налогообложения субъекта хозяйствования может быть осуществлен при условии, если в течение календарного года, предшествующего периоду перехода на упрощенную систему налогообложения, субъектом хозяйствования соблюдены требования, установленные п. 291.4 ст. 291 НКУ.

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