Практика судів
  1. В Україні

Як підприємцю обрати спрощену систему оподаткування — роз’яснення податкової

07:54, 14 грудня 2024
Підприємець подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву в один з кількох способів.
Як підприємцю обрати спрощену систему оподаткування — роз’яснення податкової
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Харківській області пояснює, як підприємцю обрати спрощену систему оподаткування. 

Зазначається, що відповідно п.п. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування фізична особа – підприємець (далі – ФОП) подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву, за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308 із змінами та доповненнями.

Заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один з таких способів:

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

2) поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

4) державному реєстратору під час державної реєстрації фізичної особи – підприємця.

ФОП, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені п. 291.4 ст. 291 ПКУ. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Адвокати повинні будуть підвищувати кваліфікацію в об’ємі 15 годин на рік – член Ради адвокатів України

Для адвокатів збільшили кількість годин на підвищення професійної кваліфікації.

Верховна Рада у 2025 році може дозволити тимчасово відряджати суддів місцевих судів до апеляційних судів

Відрядження суддів першої інстанції до апеляційних судів може стати актуальним у разі, якщо конкурс на посади суддів апеляційних судів затягнеться.

Судді зможуть розраховувати на 42 тисячі грн доплати до окладу за певних умов

Якщо суддя здійснює правосуддя у суді, що розташований на територіях активних бойових дій і має понаднормове навантаження, він зможе отримати до 42 тисяч грн доплати до посадового окладу

Дисциплінарний інспектор Служби дисциплінарних інспекторів вирішив звільнитися через два тижні після призначення

Помічник судді вирішив не розпочинати кар’єру в Службі дисциплінарних інспекторів.

Кабмін надав право дезертирам, які повернулися на службу, ініціювати своє переміщення між військовими частинами

Уряд виключив обмеження щодо переміщення військовослужбовців, які проходять службу у частині менше 6 місяців по відношенню до військовослужбовців, що вперше вчинили СЗЧ або дезертирували.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Коротенко
    Євген Коротенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Андрій Костенко
    Андрій Костенко
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Терлецька
    Олена Терлецька
    суддя Київського окружного адміністративного суду