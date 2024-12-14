Як підприємцю обрати спрощену систему оподаткування — роз’яснення податкової

Підприємець подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву в один з кількох способів.

Податкова служба у Харківській області пояснює, як підприємцю обрати спрощену систему оподаткування.

Зазначається, що відповідно п.п. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування фізична особа – підприємець (далі – ФОП) подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву, за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308 із змінами та доповненнями.

Заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один з таких способів:

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

2) поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

4) державному реєстратору під час державної реєстрації фізичної особи – підприємця.

ФОП, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені п. 291.4 ст. 291 ПКУ.

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