2500 доларів за незаконний перетин кордону — на Львівщині підозри отримали організатори

Підозрювані за грошову винагороду спряли у організації незаконного перетину держкордону військовозобов’язаним.

На Львівщині повідомлено про підозру групі осіб, яким інкримінують організацію та сприяння у незаконному переправленні особи через державний кордон України. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, у грудні 2024 року підозрювані за грошову винагороду спряли у організації незаконного перетину держкордону військовозобов’язаним.

«При зустрічі з «клієнтом», якого підшукали через соцмережу, йому було проведено детальний інструктаж. Зокрема, що чоловіка буде доставлено у визначене місце поблизу прикордонного району лісового масиву, звідки вказано подальший напрямок руху поза межами пункту пропуску до сусідньої держави», — зазначили у прокуратурі.

Ціна такої послуги – 2500 доларів, які було перераховано на криптогаманець одного з фігурантів.

Наразі слідчі дії тривають.

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