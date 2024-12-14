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2500 доларів за незаконний перетин кордону — на Львівщині підозри отримали організатори

07:36, 14 грудня 2024
Підозрювані за грошову винагороду спряли у організації незаконного перетину держкордону військовозобов’язаним.
2500 доларів за незаконний перетин кордону — на Львівщині підозри отримали організатори
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На Львівщині повідомлено про підозру групі осіб, яким інкримінують організацію та сприяння у  незаконному переправленні особи через державний кордон України. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, у грудні 2024 року підозрювані за грошову винагороду спряли у організації незаконного перетину держкордону військовозобов’язаним.

«При зустрічі з «клієнтом», якого підшукали через соцмережу, йому було проведено детальний інструктаж. Зокрема, що чоловіка буде доставлено у визначене місце поблизу прикордонного району лісового масиву, звідки вказано подальший напрямок руху поза межами пункту пропуску до сусідньої держави», — зазначили у прокуратурі.

Ціна такої послуги – 2500 доларів, які було перераховано на криптогаманець одного з фігурантів.

Наразі слідчі дії тривають.

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прокуратура Львів хабар підозрюваний військовозобов'язаний кордон

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