2500 долларов за незаконное пересечение границы — во Львовской области подозрения получили организаторы

Подозреваемые за денежное вознаграждение спряли в организации незаконного пересечения госграницы военнообязанным.

Во Львовской области сообщено о подозрении группе лиц, которым инкриминируют организацию и содействие в незаконной переправке лица через государственную границу Украины. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, в декабре 2024 года подозреваемые за денежное вознаграждение спряли в организации незаконного пересечения госграницы военнообязанным.

«При встрече с «клиентом», подысканным через соцсеть, ему был проведен детальный инструктаж. В частности, мужчина будет доставлен в определенное место вблизи приграничного района лесного массива, откуда указано дальнейшее направление движения за пределами пункта пропуска в соседнее государство», — отметили в прокуратуре.

Цена такой услуги – 2500 долларов, перечисленных на криптокошелек одного из фигурантов.

Следственные действия продолжаются.