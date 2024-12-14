2500 долларов за незаконное пересечение границы — во Львовской области подозрения получили организаторы

Во Львовской области сообщено о подозрении группе лиц, которым инкриминируют организацию и содействие в незаконной переправке лица через государственную границу Украины. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
По данным следствия, в декабре 2024 года подозреваемые за денежное вознаграждение спряли в организации незаконного пересечения госграницы военнообязанным.
«При встрече с «клиентом», подысканным через соцсеть, ему был проведен детальный инструктаж. В частности, мужчина будет доставлен в определенное место вблизи приграничного района лесного массива, откуда указано дальнейшее направление движения за пределами пункта пропуска в соседнее государство», — отметили в прокуратуре.
Цена такой услуги – 2500 долларов, перечисленных на криптокошелек одного из фигурантов.
Следственные действия продолжаются.
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