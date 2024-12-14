Как плательщику узнать о реквизитах счетов для уплаты платежей

Налоговая объяснила пошагово, как плательщику узнать реквизиты счетов для уплаты платежей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном управлении ГНС в Полтавской области объяснили, как плательщику узнать реквизиты счетов для уплаты платежей.

Для получения информации о реквизитах счетов для уплаты платежей необходимо:

Перейти на веб-портал ДПС;

На главной странице веб-портала нажать на раздел «Счета для оплаты платежей»;

Выбрать необходимую область;

Загрузить таблицу с реквизитами счетов;

Осуществить поиск по коду классификации доходов бюджета или по названию территориального общества.

С целью улучшения сервисов для налогоплательщиков ГНС создан отдельный субсайт «Территория высокого уровня налогового доверия».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.