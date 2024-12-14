Как плательщику узнать о реквизитах счетов для уплаты платежей

В Главном управлении ГНС в Полтавской области объяснили, как плательщику узнать реквизиты счетов для уплаты платежей.
Для получения информации о реквизитах счетов для уплаты платежей необходимо:
Перейти на веб-портал ДПС;
На главной странице веб-портала нажать на раздел «Счета для оплаты платежей»;
Выбрать необходимую область;
Загрузить таблицу с реквизитами счетов;
Осуществить поиск по коду классификации доходов бюджета или по названию территориального общества.
С целью улучшения сервисов для налогоплательщиков ГНС создан отдельный субсайт «Территория высокого уровня налогового доверия».
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