В Чехии на два года поднимают пенсионный возраст

Президент Чехии Петр Павел подписал пенсионную реформу, согласно которой пенсионный возраст постепенно повышается на два года до 67 лет.

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Президент Чехии Петр Павел 13 декабря подписал закон о пенсионной реформе, который, в частности, повышает пенсионный возраст. Об этом пишут в Novinky.

Сообщается, что правительство протолкнуло пенсионную реформу, несмотря на сопротивление оппозиции, ссылаясь на оценки демографов и экономистов, согласно которым нынешняя пенсионная система в будущем себя исчерпает.

Кроме постепенного повышения пенсионного возраста до 67 лет, принятая пенсионная реформа предусматривает круг лиц, имеющих право на досрочный уход на пенсию без сокращения. Среди прочего люди, работающие в наиболее опасных профессиях, смогут выйти на пенсию без сокращения на пять лет раньше.

Также с 2026 года новоназначенные пенсии для чехов будут расти на сто крон меньше, чем сейчас. В то же время, с учетом индексации реальный размер пенсии не будет уменьшаться.

Реформа также вводит минимальную пенсию в размере 20% среднего заработка.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», Министерство социальной политики обнародовало законопроект, который предусматривает реформу солидарного уровня пенсионной системы. Согласно документу, пенсионные выплаты будут состоять из базовой и страховой составляющих.

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