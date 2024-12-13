У Чехії на два роки піднімають пенсійний вік

Президент Чехії Петр Павел підписав пенсійну реформу, згідно з якою пенсійний вік поступово підвищується на два роки до 67 років.

Джерело фото: ERR

Президент Чехії Петр Павел 13 грудня підписав закон про пенсійну реформу, який, зокрема, підвищує пенсійний вік. Про це пишуть у Novinky.

Повідомляється, що уряд проштовхнув пенсійну реформу, незважаючи на спротив опозиції, посилаючись на оцінки демографів та економістів, згідно з якими нинішня пенсійна система в майбутньому себе вичерпає.

Крім поступового підвищення пенсійного віку до 67 років, ухвалена пенсійна реформа передбачає коло осіб, які матимуть право на достроковий вихід на пенсію без скорочення. Серед іншого, люди, які працюють у найбільш небезпечних професіях, зможуть вийти на пенсію без скорочення на п'ять років раніше.

Також з 2026 року новопризначені пенсії для чехів зростатимуть на сто крон менше, ніж нині. Водночас із урахуванням індексації реальний розмір пенсії не буде зменшуватись.

Реформа також запроваджує мінімальну пенсію у розмірі 20% від середнього заробітку.

Як писала раніше «Судово-юридична газета», Міністерство соціальної політики оприлюднило законопроект, який передбачає реформу солідарного рівня пенсійної системи. Згідно з документом, пенсійні виплати складатимуться з базової та страхової складових.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.