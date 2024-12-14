Які документи потрібні для отримання податкової знижки за навчання — список

Оформити податкову знижку можливо до 31 грудня року наступного за звітним.

Головне управління ДПС в Луганській області розповіло, які документи необхідні для отримання податкової знижки за навчання.

Податкова знижка — це документально підтверджена сума витрат платника податку за звітний рік, на яку дозволяється зменшити його загальний річний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати.

Документи для отримання податкової знижки за навчання:

копія паспорта (1, 2 сторінки та сторінка прописки — і студента, і одного з батьків, хто подає декларацію на отримання податкової знижки;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків: студента і одного з батьків (хто подає декларацію на отримання податкової знижки);

копія договору з навчальним закладом, в якому повинно зазначатись вартість навчання;

копія квитанції (чеків, платіжних доручень) за оплату за навчання;

документи, які підтверджують ступінь споріднення (якщо за навчання сплачують батьки, то потрібно надати свідоцтво про народження дитини; якщо на податкову знижку претендує чоловік або дружина — свідоцтво про шлюб);

довідка про заробітну плату (форма № 3);

заява із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування відшкодування;

декларація про майновий стан і доходи.

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