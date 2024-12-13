Верховний Суд підтвердив довічний вирок жителю Полтавщини за жорстоке вбивство батьків

Верховний Суд підтвердив довічний вирок жителю Полтавської області за жорстоке вбивство батьків. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Доведено, що в липні 2019 року між батьком та сином вчергове виник конфлікт через через залежність сина від азартних ігор, яка спричиняла фінансові проблеми у сім’ї.
У флігелі син кілька разів вдарив батька сокирою, після чого зайшов у будинок, де за допомогою сокири та ножа скоїв вбивство матері.
За висновками експертів, обом батькам у шию та груди було завдано не менше 15 ударів, несумісних із життям.
З метою приховування скоєного син підпалив флігель і будинок.
Свою вину чоловік не визнав і оскаржував рішення судів першої та апеляційної інстанцій. Проте Верховний Суд погодився з доводами прокурорів, що призначене покарання відповідає ступеню тяжкості злочинів.
Постанова Верховного Суду є остаточною і оскарженню не підлягає.
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