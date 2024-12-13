Верховний Суд підтвердив довічний вирок жителю Полтавщини за жорстоке вбивство батьків

Родина мала борги через пристрасть засудженого до азартних ігор, через що були постійні конфлікти.

Верховний Суд підтвердив довічний вирок жителю Полтавської області за жорстоке вбивство батьків. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Доведено, що в липні 2019 року між батьком та сином вчергове виник конфлікт через через залежність сина від азартних ігор, яка спричиняла фінансові проблеми у сім’ї.

У флігелі син кілька разів вдарив батька сокирою, після чого зайшов у будинок, де за допомогою сокири та ножа скоїв вбивство матері.

За висновками експертів, обом батькам у шию та груди було завдано не менше 15 ударів, несумісних із життям.

З метою приховування скоєного син підпалив флігель і будинок.

Свою вину чоловік не визнав і оскаржував рішення судів першої та апеляційної інстанцій. Проте Верховний Суд погодився з доводами прокурорів, що призначене покарання відповідає ступеню тяжкості злочинів.

Постанова Верховного Суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

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