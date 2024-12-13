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Коли будуть зимові канікули в школах Києва — у КМДА назвали дати

23:48, 13 грудня 2024
Зимові канікули заплановані з 23 грудня 2024 року по 11 січня 2025 року.
Коли будуть зимові канікули в школах Києва — у КМДА назвали дати
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Стало відомо, коли будуть зимові канікули у школах Києва. Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Так, міська влада рекомендувала закладам освіти провести перший семестр із 2 вересня до 21 грудня 2024 року, а другий – із 13 січня до 30 травня 2025 року.

Поточного навчального року шкільні зимові канікули у столиці розпочнуться з 23 грудня 2024 року та триватимуть до 11 січня 2025 року.

Також для учнів перших класів пройдуть додаткові тижневі канікули – із 17 до 22 лютого 2025 року.

«Зважаючи на безпекову ситуацію в столиці та інші чинники, що можуть впливати на організацію освітнього процесу, можливе коригування структури 2024/2025 навчального року», – йдеться у повідомленні.

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діти Київ КМДА школа канікули освіта

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