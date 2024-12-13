Когда будут зимние каникулы в школах Киева – в КГГА назвали даты

Зимние каникулы запланированы с 23 декабря 2024 по 11 января 2025 года.

Стало известно, когда будут зимние каникулы в школах Киева. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Так, городские власти рекомендовали учебным заведениям провести первый семестр со 2 сентября по 21 декабря 2024 года, а второй – с 13 января по 30 мая 2025 года.

В текущем учебном году школьные зимние каникулы в столице начнутся с 23 декабря 2024 года и продлятся до 11 января 2025 года.

Также для учащихся первых классов пройдут дополнительные недельные каникулы – с 17 по 22 февраля 2025 года.

«Учитывая ситуацию безопасности в столице и другие факторы, которые могут влиять на организацию образовательного процесса, возможна корректировка структуры 2024/2025 учебного года», – говорится в сообщении.