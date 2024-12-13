Как будут выключать свет 14 декабря – в Укрэнерго дали указание

В субботу свет по графикам будут выключать почти все сутки.

В субботу, 14 декабря, графики стабилизационных отключений света будут действовать почти все сутки.

По указанию НЭК «Укрэнерго» время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:

00:00 – 13:00 – одна очередь отключений;

13:00 – 17:00 – две очереди отключений;

17:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

00:00 – 24:00 – применение графиков ограничения мощности.

Напомним, что Минэнерго утвердило новые правила к отключениям света.

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