Очереди поделили, а время на заживление – 30 минут, – Минэнерго утвердило новые правила к отключениям света

13:50, 12 декабря 2024
Минэнерго утвердило новые правила отключения электроэнергии для бытовых потребителей и бизнеса.
Министерство энергетики Украины внедрило новые принципы применения графиков почасовых отключений (ГПВ) электроэнергии, которые коснутся населения, бизнеса и критически важных объектов. Обновленная инструкция, утвержденная приказом №439 от 27 ноября 2024 года, направлена на обеспечение равномерности и справедливости в энергоснабжении. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Основные изменения для населения:
- Дополнительное разделение очередей: каждая очередь ГПВ разделяется на две подочереди, что позволяет точнее распределять ограничения между регионами и внутри областей.
- Время на подключение и отключение: официально установлено до 30 минут.
- Унификация графиков: ГПВ во всех областях будут одинаковыми, с четким распределением времени для каждой группы потребителей по критериям день/ночь и будни/выходные.
- Еженедельное выравнивание: если продолжительность отключений в течение дня будет неравномерной, баланс будет восстанавливаться по итогам недели.
Критически важные объекты, определенные областными администрациями, будут оставаться обеспечены приоритетным энергоснабжением.
Нововведения для бизнеса и промышленности:
- Усиление контроля: графики ограничения мощности (ГОП) станут обязательными для выполнения. В случае невыполнения операторы системы распределения (облэнерго) или передачи (Укрэнерго) будут применять аварийные графики отключений.
- Адаптация графиков: все операторы системы распределения сейчас настраивают свои графики в соответствии с новыми требованиями.
Минэнерго также напоминает, что из-за военных атак на энергообъекты возможны не только почасовые, но и аварийные отключения электроэнергии.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.