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Очереди поделили, а время на заживление – 30 минут, – Минэнерго утвердило новые правила к отключениям света

13:50, 12 декабря 2024
Минэнерго утвердило новые правила отключения электроэнергии для бытовых потребителей и бизнеса.
Очереди поделили, а время на заживление – 30 минут, – Минэнерго утвердило новые правила к отключениям света
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Министерство энергетики Украины внедрило новые принципы применения графиков почасовых отключений (ГПВ) электроэнергии, которые коснутся населения, бизнеса и критически важных объектов. Обновленная инструкция, утвержденная приказом №439 от 27 ноября 2024 года, направлена на обеспечение равномерности и справедливости в энергоснабжении. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Основные изменения для населения:

  • Дополнительное разделение очередей: каждая очередь ГПВ разделяется на две подочереди, что позволяет точнее распределять ограничения между регионами и внутри областей.
  • Время на подключение и отключение: официально установлено до 30 минут.
  • Унификация графиков: ГПВ во всех областях будут одинаковыми, с четким распределением времени для каждой группы потребителей по критериям день/ночь и будни/выходные.
  • Еженедельное выравнивание: если продолжительность отключений в течение дня будет неравномерной, баланс будет восстанавливаться по итогам недели.

Критически важные объекты, определенные областными администрациями, будут оставаться обеспечены приоритетным энергоснабжением.

Нововведения для бизнеса и промышленности:

  • Усиление контроля: графики ограничения мощности (ГОП) станут обязательными для выполнения. В случае невыполнения операторы системы распределения (облэнерго) или передачи (Укрэнерго) будут применять аварийные графики отключений.
  • Адаптация графиков: все операторы системы распределения сейчас настраивают свои графики в соответствии с новыми требованиями.

Минэнерго также напоминает, что из-за военных атак на энергообъекты возможны не только почасовые, но и аварийные отключения электроэнергии.

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