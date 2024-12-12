Черги поділили, а час на заживлення – 30 хвилин, – Міненерго затвердило нові правила до відключень світла

Міненерго затвердило нові правила відключення електроенергії для побутових споживачів та бізнесу.

Міністерство енергетики України впровадило нові принципи застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) електроенергії, які торкнуться населення, бізнесу та критично важливих об’єктів. Оновлена інструкція, затверджена наказом №439 від 27 листопада 2024 року, спрямована на забезпечення рівномірності та справедливості в енергопостачанні. Про це повідомили в Укренерго.

Основні зміни для населення:

Додатковий поділ черг: кожна черга ГПВ розділяється на дві підчерги, що дозволяє точніше розподіляти обмеження між регіонами та всередині областей.

Час на підключення та відключення: офіційно встановлено до 30 хвилин.

Уніфікація графіків: ГПВ в усіх областях будуть однаковими, із чітким розподілом часу для кожної групи споживачів за критеріями день/ніч та будень/вихідний.

Щотижневе вирівнювання: якщо тривалість відключень протягом дня буде нерівномірною, баланс відновлюватиметься за підсумками тижня.

Критично важливі об’єкти, визначені обласними адміністраціями, залишатимуться забезпечені пріоритетним енергопостачанням.

Нововведення для бізнесу та промисловості:

Посилення контролю: графіки обмеження потужності (ГОП) стануть обов’язковими для виконання. У разі невиконання оператори системи розподілу (обленерго) або передачі (Укренерго) будуть застосовувати аварійні графіки відключень.

Адаптація графіків: усі оператори системи розподілу наразі налаштовують свої графіки відповідно до нових вимог.

Міненерго також нагадує, що через військові атаки на енергооб’єкти можливі не лише погодинні, а й аварійні відключення електроенергії.

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