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Черги поділили, а час на заживлення – 30 хвилин, – Міненерго затвердило нові правила до відключень світла

13:50, 12 грудня 2024
Міненерго затвердило нові правила відключення електроенергії для побутових споживачів та бізнесу.
Черги поділили, а час на заживлення – 30 хвилин, – Міненерго затвердило нові правила до відключень світла
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Міністерство енергетики України впровадило нові принципи застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) електроенергії, які торкнуться населення, бізнесу та критично важливих об’єктів. Оновлена інструкція, затверджена наказом №439 від 27 листопада 2024 року, спрямована на забезпечення рівномірності та справедливості в енергопостачанні. Про це повідомили в Укренерго.

Основні зміни для населення:

  • Додатковий поділ черг: кожна черга ГПВ розділяється на дві підчерги, що дозволяє точніше розподіляти обмеження між регіонами та всередині областей.
  • Час на підключення та відключення: офіційно встановлено до 30 хвилин.
  • Уніфікація графіків: ГПВ в усіх областях будуть однаковими, із чітким розподілом часу для кожної групи споживачів за критеріями день/ніч та будень/вихідний.
  • Щотижневе вирівнювання: якщо тривалість відключень протягом дня буде нерівномірною, баланс відновлюватиметься за підсумками тижня.

Критично важливі об’єкти, визначені обласними адміністраціями, залишатимуться забезпечені пріоритетним енергопостачанням.

Нововведення для бізнесу та промисловості:

  • Посилення контролю: графіки обмеження потужності (ГОП) стануть обов’язковими для виконання. У разі невиконання оператори системи розподілу (обленерго) або передачі (Укренерго) будуть застосовувати аварійні графіки відключень.
  • Адаптація графіків: усі оператори системи розподілу наразі налаштовують свої графіки відповідно до нових вимог.

Міненерго також нагадує, що через військові атаки на енергооб’єкти можливі не лише погодинні, а й аварійні відключення електроенергії.

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