Як будуть вимикати світло 14 грудня – в Укренерго дали вказівку

У суботу світло за графіками будуть вимикати майже всю добу.

У суботу, 14 грудня, графіки стабілізаційних відключень світла будуть діяти майже усю добу.

За вказівкою НЕК «Укренерго», час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

00:00 – 13:00 – одна черга відключень;

13:00 – 17:00 – дві черги відключень;

17:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

00:00 – 24:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Нагадаємо, що Міненерго затвердило нові правила до відключень світла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.