Як будуть вимикати світло 14 грудня – в Укренерго дали вказівку

У суботу, 14 грудня, графіки стабілізаційних відключень світла будуть діяти майже усю добу.
За вказівкою НЕК «Укренерго», час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:
00:00 – 13:00 – одна черга відключень;
13:00 – 17:00 – дві черги відключень;
17:00 – 22:00 – одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу:
00:00 – 24:00 – застосування графіків обмеження потужності.
Нагадаємо, що Міненерго затвердило нові правила до відключень світла.
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