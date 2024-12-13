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Як будуть вимикати світло 14 грудня – в Укренерго дали вказівку

17:45, 13 грудня 2024
У суботу світло за графіками будуть вимикати майже всю добу.
Як будуть вимикати світло 14 грудня – в Укренерго дали вказівку
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У суботу, 14 грудня, графіки стабілізаційних відключень світла будуть діяти майже усю добу.

За вказівкою НЕК «Укренерго», час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

00:00 – 13:00 – одна черга відключень;

13:00 – 17:00 – дві черги відключень;

17:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

00:00 – 24:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Нагадаємо, що Міненерго затвердило нові правила до відключень світла.

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