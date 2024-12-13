Верховный Суд подтвердил пожизненный приговор жителю Полтавщины за жестокое убийство родителей

Семья имела долги из-за пристрастия приговоренного к азартным играм, из-за чего были постоянные конфликты.

Верховный Суд подтвердил пожизненный приговор жителю Полтавской области за ожесточенное убийство родителей. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Доказано, что в июле 2019 года между отцом и сыном в очередной раз возник конфликт из-за зависимости сына от азартных игр, которая вызывала финансовые проблемы в семье.

Во флигеле сын несколько раз ударил отца топором, после чего вошел в дом, где с помощью топора и ножа совершил убийство матери.

По выводам экспертов, обоим родителям в шею и грудь было нанесено не менее 15 ударов, несовместимых с жизнью.

С целью сокрытия содеянного сын поджег флигель и дом.

Свою вину мужчина не признал и оспаривал решение судов первой и апелляционной инстанций. Однако Верховный Суд согласился с доводами прокуроров, что назначенное наказание соответствует степени тяжести преступлений.

Постановление Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.

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