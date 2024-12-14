Какие документы нужны для получения налоговой скидки за обучение — список

07:00, 14 декабря 2024
Оформить налоговую скидку возможно до 31 декабря следующего года за отчетным.
Главное управление ГНС в Луганской области рассказало, какие документы необходимы для получения налоговой скидки за обучение.
Налоговая скидка — это документально подтвержденная сумма расходов налогоплательщика за отчетный год, на которую разрешается уменьшить общий годовой налогооблагаемый доход в виде заработной платы.
Документы для получения налоговой скидки за обучение:
- копия паспорта (1, 2 страницы и страница прописки — и студента, и одного из родителей, подающих декларацию на получение налоговой скидки;
- копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика: студента и родителя (подающего декларацию на получение налоговой скидки);
- копия договора с учебным заведением, где должно указываться стоимость обучения;
- копия квитанции (чеков, платежных поручений) за оплату обучения;
- документы, подтверждающие степень родства (если за обучение платят родители, то нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка; если на налоговую скидку претендует муж или жена – свидетельство о браке);
- справка о заработной плате (форма № 3);
- заявление с указанием реквизитов счета для перечисления возмещения;
- право на имущественное состояние и доходы.
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