Какие документы нужны для получения налоговой скидки за обучение — список

Оформить налоговую скидку возможно до 31 декабря следующего года за отчетным.

Главное управление ГНС в Луганской области рассказало, какие документы необходимы для получения налоговой скидки за обучение.

Налоговая скидка — это документально подтвержденная сумма расходов налогоплательщика за отчетный год, на которую разрешается уменьшить общий годовой налогооблагаемый доход в виде заработной платы.

Документы для получения налоговой скидки за обучение:

копия паспорта (1, 2 страницы и страница прописки — и студента, и одного из родителей, подающих декларацию на получение налоговой скидки;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика: студента и родителя (подающего декларацию на получение налоговой скидки);

копия договора с учебным заведением, где должно указываться стоимость обучения;

копия квитанции (чеков, платежных поручений) за оплату обучения;

документы, подтверждающие степень родства (если за обучение платят родители, то нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка; если на налоговую скидку претендует муж или жена – свидетельство о браке);

справка о заработной плате (форма № 3);

заявление с указанием реквизитов счета для перечисления возмещения;

право на имущественное состояние и доходы.