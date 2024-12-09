Минсоцполитики предлагает реформу пенсионной системы – базовая пенсия и бальная система

30% от минимальной зарплаты – базовая пенсия станет одинаковой для всех.

Фото: odessa-life.od.ua

Министерство социальной политики обнародовало законопроект, который предусматривает реформу солидарного уровня пенсионной системы. Согласно документу, пенсионные выплаты будут состоять из базовой и страховой составляющих.

Базовая пенсия будет обязательной и одинаковой для всех пенсионеров, обеспечивая базовый уровень социальной защиты. Ее размер составит 30% от минимальной заработной платы после уплаты налогов.

Страховая составляющая будет зависеть от трудового стажа и заработной платы и будет рассчитываться по бальной системе. Стоимость одного пенсионного балла будут пересматривать ежегодно в марте, в зависимости от средней зарплаты в стране, заменяя традиционную индексацию пенсий.

Ежемесячно при официальном трудоустройстве граждане будут зарабатывать пенсионные баллы. Размер страховой пенсии будет определяться умножением общего количества баллов на стоимость одного балла.

Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь не менее 35 лет трудового стажа. При условии 15 лет стажа пенсию можно будет получить в 65 лет.

Законопроект предусматривает, что изменения в пенсионную систему вступят в силу с 1 июля 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.