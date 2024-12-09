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Трамп заявил о намерениях отменить гражданство по праву рождения

14:16, 9 декабря 2024
Дональд Трамп хочет изменить 14 поправку конституции США относительно гражданства.
Трамп заявил о намерениях отменить гражданство по праву рождения
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Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет отменить гражданство по праву рождения, предусмотренное 14 поправкой Конституции в первый день своего президентства. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

По словам Трампа, для реализации идеи может потребоваться изменить Конституцию США, вероятно, через обращение к американскому народу. Он выразил недовольство нынешней системой гражданства по праву рождения, назвав ее «смешной».

Трамп отметил, что такая практика существует только в США, игнорируя примеры других стран, таких как Канада или Бразилия. «Мы должны положить этому конец», – заявил Трамп.

На вопрос, как именно он планирует изменить законодательство, ведь это право закреплено в 14-й поправке конституции, Трамп ответил, что собирался сделать это через исполнительную власть.

Напомним, 14-я поправка, ратифицированная в 1868 году, гарантирует гражданство всем родившимся на территории США. Для ее смены необходимо согласие трех четвертей штатов.

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США Дональд Трамп

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