Трамп заявил о намерениях отменить гражданство по праву рождения

Дональд Трамп хочет изменить 14 поправку конституции США относительно гражданства.

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет отменить гражданство по праву рождения, предусмотренное 14 поправкой Конституции в первый день своего президентства. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

По словам Трампа, для реализации идеи может потребоваться изменить Конституцию США, вероятно, через обращение к американскому народу. Он выразил недовольство нынешней системой гражданства по праву рождения, назвав ее «смешной».

Трамп отметил, что такая практика существует только в США, игнорируя примеры других стран, таких как Канада или Бразилия. «Мы должны положить этому конец», – заявил Трамп.

На вопрос, как именно он планирует изменить законодательство, ведь это право закреплено в 14-й поправке конституции, Трамп ответил, что собирался сделать это через исполнительную власть.

Напомним, 14-я поправка, ратифицированная в 1868 году, гарантирует гражданство всем родившимся на территории США. Для ее смены необходимо согласие трех четвертей штатов.

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