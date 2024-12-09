Трамп заявив про наміри скасувати громадянство за правом народження

Дональд Трамп хоче змінити 14-ту поправку конституції США щодо громадянства.

Обраний президент США Дональд Трамп повідомив, що хоче скасувати громадянство за правом народження, передбачене 14-ю поправкою Конституції в перший день свого президентства. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу NBC News.

За словами Трампа, для реалізації ідеї може знадобитися змінити Конституцію США, ймовірно, через звернення до американського народу. Він висловив невдоволення нинішньою системою громадянства за правом народження, назвавши її «смішною».

Трамп зазначив, що така практика існує лише в США, ігноруючи приклади інших країн, таких як Канада чи Бразилія. «Ми повинні покласти цьому край», – заявив Трамп.

На питання, як саме він планує змінити законодавство, адже це право закріплене в 14-й поправці конституції, Трамп відповів, що «збирався зробити це через виконавчу владу».

Нагадаємо, 14-та поправка, ратифікована у 1868 році, гарантує громадянство всім, хто народився на території США. Для її зміни необхідна згода трьох чвертей штатів.

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