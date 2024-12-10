Сприяли захопленню українських храмів — повідомили про підозру 4 російським митрополитам

Митрополити захопили церковні споруди і землю Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій.

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Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом російським митрополитам у пособництві посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, члени священного синоду рпц у 2022-2023 роках сприяли захопленню майна українських церков у тимчасово окупованих районах Запорізької, Луганської та Херсонської областей, а також у Криму.

Виконуючи рішення російського синоду про «приєднання» українських релігійних громад до складу рпц, вони захопили церковні споруди і землю Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій.

Підозрювані призначили там підконтрольних їм єпископів. Вони нав’язували вірянам кремлівські наративи, благословляли війну РФ проти України та виправдовували злочини окупантів.

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