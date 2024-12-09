Володимир Зеленський зателефонує Байдену стосовно запрошення України до НАТО

Як вказав Зеленський, саме від позиції Байдена як діючого президента США наразі залежить питання запрошення України до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський має намір подзвонити президенту США Джо Байдену, щоб обговорити питання запрошення України в НАТО. За словами Глави держави, він збирається зробити це найближчим часом.

«Що стосується, наприклад, запрошення до НАТО, то тут складно, щоб говорити з президентом Трампом, тому що він ще не в Білому домі. У нього немає всіх цих юридичних прав. І я збираюся, до речі, зателефонувати найближчим часом президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість поговорити зі мною, й порушити саме питання щодо запрошення до НАТО», - сказав Володимир Зеленський.

За його словами, багато що залежить від позиції чинного лідера США.

«І немає сенсу обговорювати з президентом Трампом те, що на сьогодні, ще доки він не в Білому домі, від нього не залежить», - зазначив Президент.

Також він заявив, що Україна може подумати і попрацювати над пропозицією президента Франції Еммануеля Макрона про відправку частини військ, доки Україна не в НАТО.

«І, скажу вам відверто, ми можемо подумати і попрацювати над позицією Еммануеля. Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які гарантували б безпеку, доки Україна не в НАТО», - пояснив Володимир Зеленський. «Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО».

Нагадаємо, що у Єлисейському палаці у суботу, 7 грудня, відбулася зустріч Президента Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном.

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