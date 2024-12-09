Володимир Зеленський зателефонує Байдену стосовно запрошення України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський має намір подзвонити президенту США Джо Байдену, щоб обговорити питання запрошення України в НАТО. За словами Глави держави, він збирається зробити це найближчим часом.
«Що стосується, наприклад, запрошення до НАТО, то тут складно, щоб говорити з президентом Трампом, тому що він ще не в Білому домі. У нього немає всіх цих юридичних прав. І я збираюся, до речі, зателефонувати найближчим часом президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість поговорити зі мною, й порушити саме питання щодо запрошення до НАТО», - сказав Володимир Зеленський.
За його словами, багато що залежить від позиції чинного лідера США.
«І немає сенсу обговорювати з президентом Трампом те, що на сьогодні, ще доки він не в Білому домі, від нього не залежить», - зазначив Президент.
Також він заявив, що Україна може подумати і попрацювати над пропозицією президента Франції Еммануеля Макрона про відправку частини військ, доки Україна не в НАТО.
«І, скажу вам відверто, ми можемо подумати і попрацювати над позицією Еммануеля. Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які гарантували б безпеку, доки Україна не в НАТО», - пояснив Володимир Зеленський. «Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО».
Нагадаємо, що у Єлисейському палаці у суботу, 7 грудня, відбулася зустріч Президента Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном.
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