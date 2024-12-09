Владимир Зеленский позвонит Байдену по поводу приглашения Украины в НАТО

Как указал Зеленский, именно от позиции Байдена как действующего президента США сейчас зависит вопрос приглашения Украины в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен позвонить президенту США Джо Байдену, чтобы обсудить вопросы приглашения Украины в НАТО. По словам Главы государства, он намерен сделать это в ближайшее время.

«Что касается, например, приглашения в НАТО, то здесь сложно, чтобы говорить с президентом Трампом, потому что он еще не в Белом доме. У него нет всех юридических прав. И я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять сам вопрос по приглашению в НАТО», - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, многое зависит от позиции действующего лидера США.

«И нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что на сегодняшний день, пока он не в Белом доме, от него не зависит», - отметил Президент.

Также он заявил, что Украина может подумать и поработать над предложением президента Франции Эммануэля Макрона об отправке части войск, пока Украина не находится в НАТО.

«И скажу вам откровенно, мы можем подумать и поработать над позицией Эммануэля. Помните, он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на каких-то территориях Украины, которые обеспечили бы безопасность, пока Украина не в НАТО», - пояснил Владимир Зеленский. «Но мы должны иметь к этому четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО».

Напомним, что в Елисейском дворце в субботу, 7 декабря, состоялась встреча Президента Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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