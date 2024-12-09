Практика судов
  1. В Украине

Владимир Зеленский позвонит Байдену по поводу приглашения Украины в НАТО

13:51, 9 декабря 2024
Как указал Зеленский, именно от позиции Байдена как действующего президента США сейчас зависит вопрос приглашения Украины в НАТО.
Владимир Зеленский позвонит Байдену по поводу приглашения Украины в НАТО
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский намерен позвонить президенту США Джо Байдену, чтобы обсудить вопросы приглашения Украины в НАТО. По словам Главы государства, он намерен сделать это в ближайшее время.

«Что касается, например, приглашения в НАТО, то здесь сложно, чтобы говорить с президентом Трампом, потому что он еще не в Белом доме. У него нет всех юридических прав. И я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять сам вопрос по приглашению в НАТО», - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, многое зависит от позиции действующего лидера США.

«И нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что на сегодняшний день, пока он не в Белом доме, от него не зависит», - отметил Президент.

Также он заявил, что Украина может подумать и поработать над предложением президента Франции Эммануэля Макрона об отправке части войск, пока Украина не находится в НАТО.

«И скажу вам откровенно, мы можем подумать и поработать над позицией Эммануэля. Помните, он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на каких-то территориях Украины, которые обеспечили бы безопасность, пока Украина не в НАТО», - пояснил Владимир Зеленский. «Но мы должны иметь к этому четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО».

Напомним, что в Елисейском дворце в субботу, 7 декабря, состоялась встреча Президента Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАТО Дональд Трамп Владимир Зеленский Джо Байден

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский выразил готовность проработать предложение Макрона о присутствии иностранных войск в Украине – но нужно четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и НАТО

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что нужны четкие сроки вступления в ЕС и НАТО.

Кабмин утвердил условия получения 20 млрд долларов от США в рамках обещанной помощи G7 за счет замороженных активов РФ

На сумму займа начисляются проценты по ставке, равной сумме фиксированной ставки в размере 1,3% годовых и текущей ставке средней доходности по непогашенным векселям Казначейства США со сроком погашения 52 недели, определенной Министром финансов США.

Кабмин предлагает Раде принять закон о порядке нахождения подразделений Вооруженных Сил Украины за границей

Решение о временном пребывании подразделений ВСУ за границей по представлению Главнокомандующего ВСУ будет принимать Президент.

Объявлен конкурс на две должности судей Конституционного Суда по квоте Съезда судей

Заполнить должности судей КСУ по квоте Съезда судей пока не удается.

В результате ракетного удара по админзданию в Кривом Роге трагически погиб помощник судьи Галуст Галстян

Галуст Галстян работал на государственной службе в Донецком апелляционном суде в городе Мариуполе с 2020 года, он был не только профессионалом своего дела, но и человеком с добрым, искренним и отзывчивым сердцем.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео