Содействовали захвату украинских храмов — сообщили о подозрении 4 российским митрополитам

Митрополиты захватили церковные постройки и землю Джанкойской, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий.

Правоохранители сообщили о подозрении четырем российским митрополитам в пособничестве посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, члены священного синода в 2022-2023 годах способствовали захвату имущества украинских церквей во временно оккупированных районах Запорожской, Луганской и Херсонской областей, а также в Крыму.

Выполняя решение российского синода о «присоединении» украинских религиозных общин к составу рпц, они захватили церковные постройки и землю Джанкойской, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий.

Подозреваемые назначили там подконтрольных им епископов. Они навязывали верующим кремлевские нарративы, благословляли войну России против Украины и оправдывали преступления оккупантов.

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