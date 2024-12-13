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Володимир Зеленський вперше провів Технологічну Ставку

18:28, 13 грудня 2024
На Ставці зосередилися на першому, ключовому завданні, а саме на захисті неба.
Володимир Зеленський вперше провів Технологічну Ставку
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Президент Володимир Зеленський провів першу зустріч Технологічної Ставки. За його словами, це фактично було установче засідання.

«Це було фактично установче засідання. Спеціальний формат впровадження інновацій для оборони за участі науковців і виробників зброї, розробників технологічних рішень для наших Сил оборони та безпеки України. Звичайно, були й усі необхідні командувачі та представники армії, розвідки й Сил безпеки», - зазначив він.

За словами Президента, ставка була зосереджена на ключовому завданні, а саме на захисті неба – це протидія «шахедам» та ракетам.

«Вже відбулася тривала й доволі детальна розмова щодо цих питань, є вже перші контури того, яким чином можемо додатково посилити наш захист. На наступній Технологічній Ставці мають бути представлені конкретні рішення», - заявив Глава держави.

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війна Володимир Зеленський

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