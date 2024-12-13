Володимир Зеленський вперше провів Технологічну Ставку

На Ставці зосередилися на першому, ключовому завданні, а саме на захисті неба.

Президент Володимир Зеленський провів першу зустріч Технологічної Ставки. За його словами, це фактично було установче засідання.

«Це було фактично установче засідання. Спеціальний формат впровадження інновацій для оборони за участі науковців і виробників зброї, розробників технологічних рішень для наших Сил оборони та безпеки України. Звичайно, були й усі необхідні командувачі та представники армії, розвідки й Сил безпеки», - зазначив він.

За словами Президента, ставка була зосереджена на ключовому завданні, а саме на захисті неба – це протидія «шахедам» та ракетам.

«Вже відбулася тривала й доволі детальна розмова щодо цих питань, є вже перші контури того, яким чином можемо додатково посилити наш захист. На наступній Технологічній Ставці мають бути представлені конкретні рішення», - заявив Глава держави.

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