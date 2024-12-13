В Україні більше 70 тисяч адвокатів, але тих, хто практикує адвокатську діяльність, менше 68%

За цей рік інститут захисту поповнився 2280 новими адвокатами.

В Україні станом на сьогодні Єдиний реєстр адвокатів України містить відомості про 70152 адвокатів. Лише за цей рік інститут захисту поповнився 2 280 новими колегами. Щоправда, активних адвокатів (тих, хто практикує і не подав заяву про зупинення адвокатської діяльності) 47,4 тис. осіб, що складає 67,6% від загальної кількості.

Такі статистичні дані навів заступник голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Валентин Гвоздій, пишуть у НААУ.

Крім того, у ЄРАУ обліковується 1026 стажистів і 3,5 тис. помічників адвокатів. А електронним кабінетом, який дає доступ до сервісів НААУ, користується переважна більшість (94,7%) активних адвокатів.

Також у НААУ зазначили, що в 2024 році зріс рівень сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Так, фінансової дисципліни дотримуються 82% адвокатів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що мобілізовані адвокати та інші самозайняті особи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору – прийнято зміни.

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