Мобилизированные адвокаты и другие самозанятые лица освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору – приняты изменения

В рамках поправок к закону о повышении налогов также предусмотрели освобождение от обязанности начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору для самозанятых лиц, призванных во время мобилизации.

Самозанятые лица (физические лица – предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность), которые имели или не имели наемных работников, призванные на военную службу во время мобилизации или привлеченные к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, на весь период их военной службы освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц, налоговой отчетности по единому налогу, а также освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору в составе налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц или единому налогу.

Соответствующие корректирующие изменения были внесены в рамках реализации закона о повышении налогов посредством поправок в другой закон «о стимулировании развития цифровой экономики в Украине» (законопроект 9319).

Напомним, до изменений такие лица освобождались от обязанности начисления, уплаты и предоставления налоговой отчетности по НДФЛ и по единому налогу. Но в связи с введением новых правил взимания военного сбора законом о повышении налогов для них расширены права на освобождение от представления отчетности также по военному сбору.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 4 декабря внесла изменения в Налоговый кодекс на исправление проблем, которые повлек закон №4015-IX об «историческом» повышении налогов, вступивший в силу 1 декабря. Этот так называемый «ресурсный» закон (законопроект 11416-д) был принят в октябре, а подписан только в конце ноября. В конце концов, потеряла и правовой смысл норма, которая предусматривала повышение налогов «задним числом» с 1 октября.

Следовательно, соответствующие «изменения на изменения» были внесены поправками ко второму чтению в другой закон «по стимулированию развития цифровой экономики в Украине» (законопроект 9319).

З внесених 4 грудня поправок також випливає наступне.

Виключено електронних резидентів (е-резидентів) з числа платників військового збору, якими будуть усі платники єдиного податку ІІІ групи – за ставкою 1% від доходу, визначеного згідно із статтею 292 Податкового кодексу.

Військовий збір для ФОП І, ІІ та ІV груп та платників ЄП ІІІ групи встановлюється з 1 січня 2025 року (а не з 1 жовтня 2024 року) по 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан.

Для громадян, які будуть платити військовий збір в розмірі 5%, встановлено виключення, якщо вони є військовими. А саме за ставкою 1,5% буде і надалі оподатковуватися дохід, який вони отримують як військовослужбовці.

Так, для військовослужбовців та працівників ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ГУР, Національної гвардії, Прикордонної служби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, інших військових формувань – військовий збір становитиме 1,5% з доходу, одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які здійснюються відповідно до законодавства України (за винятком доходів, які звільняються від оподаткування військовим збором відповідно до підпункту 1.7 цього пункту, а саме звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV цього Кодексу та підрозділом 1 цього розділу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпункті 165.1.36 пункту 165.1 статті 165, підпунктах 3 і 4 пункту 170.131 статті 170 цього Кодексу та пункті 14 підрозділу 1 цього розділу).

Разом з тим, Податковий кодекс доповнили підпунктами 1.11-1.16 такого змісту.

ФОП-платники єдиного податку І, ІІ та ІV груп сплачують військовий збір шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники можуть здійснити сплату військового збору авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року. Нарахування авансових внесків здійснюється податковою.

Платники єдиного податку ІІІ групи сплачують військовий збір протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації платника єдиного податку за податковий (звітний) квартал.

Обидві категорії відображають суми військового збору (в тому числі щомісячні авансові внески з військового збору) у складі податкової декларації платника єдиного податку.

Несплата (неперерахування) або сплата (перерахування) не в повному обсязі ФОП-платники єдиного податку І, ІІ та ІV груп, авансових внесків з військового збору в порядку та строки, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50% ставки військового збору, визначеної підпунктом 2 підпункту 1.3 цього пункту. Тобто, 50% від ставки у 10% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць. Нагадаємо, «мінімалка» з 1 січня 2025 року становитиме 8000 грн, тож, штраф становитиме 400 грн.

Платники єдиного податку ІІІ групи за порушення правил сплати (перерахування) сум військового збору притягаються до відповідальності у вигляді штрафу в розмірах, визначених статтею 124 ПК.

Платники збору – ФОП – платники єдиного податку І та ІІ груп, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих РФ територіях України станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації, мають право не сплачувати військовий збір за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію. При цьому якщо платники збору – ФОП – платники єдиного податку І та ІІ груп не сплачують єдиний податок та військовий збір, такі особи не заповнюють декларацію платника єдиного податку – ФОП за період, в якому єдиний податок та військовий збір не сплачувався. Для таких платників збору, які скористалися правом не сплачувати військовий збір, контролюючий орган не проводить нарахування авансових внесків з військового збору. Податкові зобов’язання із сплати військового збору нараховуються таким платникам збору за періоди, за які був сплачений військовий збір, що відображені в декларації платника єдиного податку. Штрафні санкції та пеня за несплату (неперерахування) або сплату (перерахування) не в повному обсязі авансових внесків з військового збору у порядку та строки, визначені ПК, до таких платників не застосовуються. Дати початку та завершення активних бойових дій, виникнення та припинення можливості бойових дій або початку та завершення тимчасової окупації визначаються відповідно до даних Переліку територій, визначеному Кабміном.

Втім, ці полегшення не застосовуються з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому проведено державну реєстрацію зміни місцезнаходження ФОП на іншу територію України, де не ведуться бойові дії чи яка не є тимчасово окупованою.

Платники збору – ФОП – платники єдиного податку І та ІІ груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати військового збору протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, яка триває 30 і більше календарних днів, що підтверджується витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності. Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов'язковим доданням витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності подається за заявою у довільній формі відповідно до підпункту 298.3.2 пункту 298.3 статті 298 ПК.

Також встановлено, що з 1 січня 2025 року по 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, при обчисленні різниці між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок платниками єдиного податку ІІ, ІІІ групи та фізичними особами - підприємцями – платниками єдиного податку ІV групи до загальної суми сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок, визначених пунктами 297-1.2, 297-1.3, 297-1.4, 297-1.5 статті 297-1 ПК, включаються суми військового збору, сплаченого відповідно до положень цього пункту.

Перший податковий (звітний) період новостворених суб’єктів господарювання, що є платниками збору – ФОП І, ІІ та ІV груп та платників ЄП ІІІ групи, починається з першого числа місяця, в якому відбулася їх державна реєстрація, але не раніше 1 січня 2025 року. У разі державної реєстрації припинення цих платників збору останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.

Річне податкове зобов’язання з військового збору з доходів платників, визначених пунктом 162.1 статті 162 ПК, що включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу за 2024 звітний (податковий) рік та остаточний розрахунок податкових зобов’язань щодо яких проводиться в поданій річній податковій декларації про майновий стан і доходи, у тому числі з іноземних доходів, визначається за ставкою військового збору у розмірі 1,5% (крім випадків, передбачених абзацом 3 нового підпункту 1.16 стосовно суми доходу від операцій з майном, доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна).

Ставка військового збору у розмірі 5% застосовується до доходів, що включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу та остаточний розрахунок податкових зобов’язань щодо яких проводиться в поданій річній податковій декларації про майновий стан і доходи, нараховані (виплачені) платникам податків, починаючи з 1 січня 2025 року.

Також відповідно до абзацу 3 нового підпункту 1.16 сума доходу від операцій з майном, доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна, що підлягає оподаткуванню згідно з положеннями розділу IV ПК, отримана платником податків після набрання чинності Законом про підвищення податків, тобто, після 1 грудня 2024 року, оподатковується військовим збором за ставкою у розмірі 5% незалежно від зазначення таких доходів у річній податковій декларації про майновий стан і доходи за 2024 рік.

Нагадаємо, як пояснив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев, в цілому виправлення недоліків «ресурсного» закону про підвищення податків, яке 4 грудня прийняв парламент, полягає у наступному:

скасування оподаткування заднім числом (тобто, воно буде не з 1 жовтня)

для платників єдиного податку військовий збір запроваджується з 1 січня 2025 року

для доходів за результатами річного декларування за 2024 рік буде застосовуватися ставка 1,5% (крім операцій з майном, здійснених у грудні 2024 року)

передбачено надання пільг по військовому збору для ФОП на тимчасово окупованих територіях, ФОП військовослужбовців, ФОП на лікарняних та у відпустці за аналогією з єдиним податком

передбачено скасування військового збору для е-резидентів

можливість зарахування сплаченого ФОП військового збору в рахунок мінімального податкового зобов'язання та інші уточнюючі положення.

Ці зміни будуть застосовуватися з дня набрання чинності «ресурсним» Законом, тобто з 1 грудня 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

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