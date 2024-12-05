Укрзализныця вдвое увеличила лимиты интернета в скоростных поездах

Теперь пассажирам в поездах доступно бесплатно 2 Гб трафика.

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В АО «Укрзализныця» в два раза увеличили лимиты интернета в поездах Интерсити и Интерсити+. Таким образом теперь пользователям в поездах доступно бесплатно 2 Гб трафика на скорости 10 Мб/с.

Как указывают в УЗ, с момента запуска Wi-Fi в Интерсити им воспользовались 750 тысяч пассажиров – фактически каждый второй пассажир скоростных поездов. Общий объем трафика на борту превысил 2,3 петабайта.

Наиболее активные пользователи Wi-Fi ездят на маршрутах №⁠⁠741/742 и №777/778 Киев – Львов, где в среднем 66% пассажиров каждого рейса подключаются к интернету.

Интернет доступен в 16 поездах Интерсити от Укрзализныци: 10 Hyundai, 2 Skoda, 2 «Тарпанах» и 2 поездах с вагонами МПЛТ.

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