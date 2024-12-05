Укрзалізниця вдвічі збільшила ліміти інтернету в швидкісних поїздах

Тепер пасажирам у потягах доступно безкоштовно 2 Гб трафіку.

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В АТ «Укрзалізниця» у два рази збільшили ліміти інтернету в поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. Таким чином, тепер користувачам у потягах доступно безкоштовно 2 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.

Як вказують в УЗ, з моменту запуску Wi-Fi в Інтерсіті ним скористалися 750 тисяч пасажирів – фактично кожен другий пасажир швидкісних поїздів. Загальний обсяг трафіку на борту перевищив 2,3 петабайти.

Найбільш активні користувачі Wi-Fi їздять маршрутами №⁠ ⁠741/742 і № 777/778 Київ – Львів, де в середньому 66% пасажирів кожного рейсу підключаються до інтернету.

Інтернет доступний у 16 поїздах Інтерсіті від Укрзалізниці: 10 Hyundai, 2 Skoda, 2 «Тарпанах» та 2 поїздах із вагонами МПЛТ.

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