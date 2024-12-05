Паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють хлопцям, які виїхали до досягнення 18 років, у видачі паспортів – стало відомо, в чому причина

Судячи з пояснень заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко з приводу причин невидачі паспортів хлопцям за кордоном, які виїхали до досягнення 18 років, їх вважають порушниками військового обліку, і вони отримають документи, коли запрацює дистанційна сплата штрафів.

Паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють чоловікам 18 років, щодо яких відсутній запис в Реєстрі призовників «Оберіг», у прийомі документів для оформлення чи обміну паспорта громадянина України і закордонного паспорту. Тобто, і тим, хто виїхав до 2022 року, зокрема, на навчання, чи після початку повномасштабного вторгнення, і відповідно не встиг стати фізично на облік у ТЦК.

Ця ситуація стала предметом розгляду на засіданні парламентського Комітету з питань молоді та спорту із запрошенням заступниці міністра оборони з питань цифровізаціїї Катерини Черногоренко. Раніше Черногоренко розповідала в численних інтерв’ю, що хлопці за кордоном зможуть стати на облік дистанційно.

Зокрема, після прийняття 16 серпня урядом постанови №932, вона заявила, що хлопці від 17 до 25 років будуть ставати на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії, і «всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів». Також вона повідомляла, що хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру «Оберіг» без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих хлопців, які проживають за кордоном. Актуальність військових електронних документів для чоловіків 18-60 років, що знаходяться за кордоном, перевірятиметься через взаємодію із ДМС.

Втім, реалії виявилися дещо іншими.

Як зазначили у Комітеті, відмови паспортних сервісів офіційно пояснюються відсутністю «технічної можливості» передати відомості про особу до Реєстру призовників «Оберіг». За даними МВС, для оформлення були прийняті документи лише у 9 осіб, в яких відсутній запис в Реєстрі «Оберіг».

«Це спонукає молодих громадян звертатися до іноземних держав для отримання тимчасових документів, оскільки вони не мають можливості стати на військовий облік та отримати паспорт. І це при тому, що вони не підлягають мобілізації» - зазначили у Комітеті.

Таким чином, незважаючи на прийняття постанови про цифровізацію процесу №932, досі є невирішеним питання механізму постановки на військовий облік чоловіків 18-20 років, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення і до досягнення ними 18 років, і не встигли вчасно стати на облік.

Ці хлопці не можуть стати на військовий облік без повернення до України і явки до ТЦК, і, відповідно, позбавлені можливості щодо оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України і закордонного паспорту.

Вважаються порушниками і мають сплатити штрафи

Як було зазначено, ще у серпні 2024 року Кабмін постановою 932 затвердив Порядок реалізації експериментального проекту «з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Цим порядком мало бути вирішене питання механізму взяття на військовий облік чоловіків віком від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, зокрема і тих, які перебувають за кордоном, без проходження ВЛК. Власне, про це розповідала і Катерина Черногоренко.

Судячи з її пояснень, які цитує Комітет з питань молоді та спорту, проблема полягає у тому, що наразі ці хлопці можуть вважатися порушниками військового обліку.

Так, під час засідання комітету Черногоренко наголосила на тому, що «ми зараз на рівні всієї держави, урядової команди, парламенту, інших органів стикаємось з викликом відтоку мобілізаційного капіталу і категорії призовників за кордон».

Вона зазначила, що станом на 30 вересня цифрова команда Міноборони «завантажила 89% записів про призовників». Загалом 163 тисячі призовників віком від 16 до 25 років поставлені на облік до середини жовтня 2024 року.

«79 тисяч українців прив'язані до необхідності встати на облік і чекають паспорти в іноземних країнах, за даними ДМС. З цього числа ті особи, які потребували постановки на облік, це 5 тисяч осіб, були поставлені на облік, їм була розблокована ця послуга» - зазначила вона.

Також Черногоренко звернула увагу, що під дію експерименту не потрапили громадяни старше 25 років, оскільки вони вже є військовозобов’язаними, а також ті особи, які потенційно порушили правила військового обліку.

Катерина Черногоренко пояснила, що цифрова команда Міноборони «чекає від Генерального штабу, що робити українцям, які виїхали за кордон і у яких є порушення правил обліку».

Тобто, непостановка на облік фізично у ТЦК, з поверненням в Україну, судячи з її пояснень, все ж може заважати хлопцям отримати відповідні документи за кордоном.

Також, за її словами, зараз у Верховній Рад зареєстрований проект 12093, який стосується того, що «кожний громадянин або громадянка можуть в Резерв+ оплатити штраф в «два кліки».

«Ми хочемо запустити цей функціонал прямо в застосунку, щоб люди фізично не ходили до ТЦК, особливо якщо вони знаходяться в іноземних країнах, щоб вони могли це зробити з будь-якої зручної точки світу. І окрім того, якщо людина це робить ініціативним і добровольчим чином, то вона сплачує тільки 50% штрафу.

Це не є новелою. Зараз ми так живемо в рамках порушення «правил дорожнього рух». Ми з колегами з МЗС проконсультувалися і хочемо, що якщо законопроект 12093 буде підтриманий в першому і другому читанні, то ми реалізуємо це в Резерв+ і це буде ще більш сервісно» - пояснила Черногоренко.

Вочевидь, йдеться про те, що коли хлопці 18-25 років зможуть дистанційно сплатити відповідні штрафи від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн, то вони, відповідно, й отримають свої документи у паспортних сервісах за кордоном.

Що кажуть у ДМС

Під час засідання Комітету заступник голови Державної міграційної служби Іван Двойленко зазначив, що ДМС була проведена робота з метою верифікації всіх даних в системі «Оберіг» з Демографічним реєстром, з інформаційними підсистемами, в яких зберігається інформація про актуально зареєстроване місце проживання.

Згідно з законом про мобілізацію, у паспортних сервісів є обов'язок перевіряти військово-облікові документи під час оформлення паспортів.

Також, за його словами, впровадження автоматизованої постановки на військовий облік громадян, яким виповнилось 18 років за кордоном, «знаходиться на стадії запровадження».

«Найближчим часом цей сервіс також буде готовий зі сторони Міноборони, ми зможемо таких громадян юного віку оформлювати документами і автоматично ставити на військовий облік. Тому ця робота як нормативно, так і технічно реалізовується, на фінішній стадії», - зазначив Іван Двойленко.

Заслухавши Міноборони та ДМС, Комітет рекомендував Кабінету Міністрів:

1) доручити МВС і ДМС забезпечити виконання паспортними сервісами за кордоном пункту 13 Порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, із попередженням керівників зазначених паспортних сервісів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за невиконання вимог зазначеного Порядку;

Нагадаємо, п. 13 постанови передбачає, що у разі коли стосовно громадянина України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, який звернувся до відокремленого підрозділу для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, відсутній запис в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, прийом документів здійснюється без подання такою особою військово-облікового документа.

2) доручити Міністерству оборони, МВС і ДМС:

забезпечити невідкладне внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей, внесених до Єдиного державного демографічного реєстру стосовно осіб, зазначених у пунктах 13 і 14 Порядку (тобто, чоловіків 18-25 років, щодо яких відсутній запис в «Оберіг»);

прискорити налагодження електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним демографічним реєстром, відомчою інформаційною системою ДМС та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів засобами «Трембіти» та передбачити на час вирішення зазначеного завдання інші механізми внесення до Реєстру «Оберіг» відомостей про осіб, зазначених у пунктах 13 і 14 Порядку;

розробити дієвий та зрозумілий алгоритм постановки на військовий облік осіб чоловічої статі віком від 17 до 25 років, які перебувають за межами України, та оприлюднити його в засобах масової інформації та соціальних мережах.

Автор: Наталя Мамченко

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