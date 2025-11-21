  1. В Україні

Думав що захищається: коригувальник ударів по Миколаєву отримав 8 років позбавлення волі

17:54, 21 листопада 2025
Суд визнав аргументи чоловіка нелогічними, суперечливими й такими, які виключають один одного.
Думав що захищається: коригувальник ударів по Миколаєву отримав 8 років позбавлення волі
Фото ілюстративне
Корабельний районний суд міста Миколаєва визнав місцевого жителя винним у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних Сил України та місця базування ППО, і присудив йому 8 років позбавлення волі, йдеться у вироці.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений листувався з адміністратором проросійського телеграм-каналу. Чоловік писав про розташування військовослужбовців, а також про місця, звідки працює ППО.

Чоловік запевняв, що про місця роботи ППО писав, щоб люди в місті знали куди може «прилетіти» і встигли спуститися до укриття. За його словами, він сподівався, що росіяни знатимуть, що він прихильно до них ставиться і не будуть завдавати ракетних ударів по його району. Він переконував суддю, що таким чином «захищався». На суді він заявив, що зрозумів свою помилку і щиро кається.

Своєю чергою суд розцінив наведені аргументи нелогічними, суперечливими й такими, які виключають один одного і засудив чоловіка до 8 років позбавлення волі.

суд Миколаїв вирок ракетний удар

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

