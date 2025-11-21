Думал, что защищается: корректировщик ударов по Николаеву получил 8 лет лишения свободы

Суд признал аргументы мужчины нелогичными, противоречивыми и исключающими друг друга.

Фото иллюстративное

Корабельный районный суд города Николаева признал местного жителя виновным в незаконном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины и местах базирования ПВО, и приговоры ему 8 лет лишения свободы, говорится в приговоре.

Согласно материалам дела, обвиняемый переписывался с администратором пророссийского телеграмм-канала. Мужчина писал о расположении военнослужащих, а также о местах, откуда работает ПВО.

Мужчина уверял, что о местах работы ПВО писал, чтобы люди в городе знали куда может «прилететь» и успели спуститься к укрытию. По его словам, он надеялся, что россияне будут знать, что он благосклонно к ним относится и не будут наносить ракетные удары по его району. Он убеждал судью, что таким образом "защищался". Однако на суде он заявил, что понял свою ошибку и искренне раскаивается.

В свою очередь суд расценил приведенные аргументы нелогичными, противоречивыми и исключающими друг друга и приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы.

