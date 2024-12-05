Паспортные сервисы за границей массово отказывают мужчинам, выехавшим до достижения 18 лет, в выдаче паспортов – стало известно, в чем причина

Судя по объяснениям заместителя министра обороны Катерины Черногоренко по поводу причин невыдачи паспортов парням, выехавшим до достижения 18 лет, их считают нарушителями военного учета, и они получат документы, когда заработает дистанционная уплата штрафов.

Паспортные сервисы за границей массово отказывают мужчинам 18 лет, в отношении которых отсутствует запись в Реестре призывников «Оберег», в приеме документов для оформления или обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта. То есть, и тем, кто выехал до 2022 года, в частности, на обучение, или после начала полномасштабного вторжения, и соответственно не успел стать физически на учет в ТЦК.

Эта ситуация стала предметом рассмотрения на заседании парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта с приглашением заместителя министра обороны по цифровизации Катерины Черногоренко.

В частности, после принятия 16 августа правительством постановления №932 она заявила, что ребята от 17 до 25 лет будут становиться на учет как призывники без посещения ТЦК и медицинской комиссии, и «все необходимые данные будут собираться из других реестров». Также она сообщала, что ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр «Оберег» без прохождения ВЛК. Это касается и тех ребят, которые проживают за границей. Актуальность находящихся за рубежом военных электронных документов для мужчин 18-60 лет будет проверяться через взаимодействие с ГМС.

Впрочем, реалии оказались несколько иными.

Как отметили в Комитете, отказы паспортных сервисов официально объясняются отсутствием «технической возможности» передать сведения о лице в Реестр призывников «Оберег».

«Это побуждает молодых граждан обращаться к иностранным государствам для получения временных документов, поскольку у них нет возможности стать на военный учет и получить паспорт. И это при том, что они не подлежат мобилизации» - отметили в Комитете.

Таким образом, несмотря на принятие постановления о цифровизации процесса №932, до сих пор не решен механизм постановки на военный учет мужчин 18-20 лет, выехавших из Украины после начала полномасштабного вторжения и до достижения ими 18 лет, и не успевших вовремя стать на учет.

Эти ребята не могут встать на военный учет без возвращения в Украину и явки в ТЦК, и, соответственно, лишены возможности оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Считаются ли нарушителями и должны уплатить штрафы

Как было отмечено, еще в августе 2024 года Кабмин постановлением 932 утвердил Порядок реализации экспериментального проекта «по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах».

Этим порядком должны были решить вопрос механизма взятия на военный учет мужчин в возрасте от 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, в том числе и находящихся за границей без прохождения ВЛК. Собственно, об этом рассказывала и Катерина Черногоренко.

Судя по ее объяснениям, цитируемым Комитетом по вопросам молодежи и спорта, проблема заключается в том, что сейчас эти ребята могут считаться нарушителями военного учета.

Так, во время заседания комитета Черногоренко отметила, что «мы сейчас на уровне всего государства, правительственной команды, парламента, других органов сталкиваемся с вызовом оттока мобилизационного капитала и категории призывников за границу».

Она отметила, что по состоянию на 30 сентября цифровая команда Минобороны «загрузила 89% записей о призывниках». Всего 163 тысяч призывников в возрасте от 16 до 25 лет поставлены на учет до середины октября 2024 года.

«79 тысяч украинцев привязаны к необходимости встать на учет и ждут паспорта в иностранных странах, по данным ГМС. Из этого числа те лица, которые нуждались в постановке на учет, это 5 тысяч человек, были поставлены на учет, им была разблокирована эта услуга», - отметила она.

Также Черногоренко обратила внимание, что под действие эксперимента не попали граждане старше 25 лет, поскольку они уже военнообязанные, а также те лица, которые потенциально нарушили правила военного учета.

Катерина Черногоренко объяснила, что цифровая команда Минобороны «ожидает от Генерального штаба, что делать украинцам, выехавшим за границу и имеющим нарушение правил учета».

То есть непостановка на учет физически в ТЦК, с возвращением в Украину, судя по ее объяснениям, все же может мешать ребятам получить соответствующие документы за рубежом.

Также, по ее словам, сейчас в Верховной Раде зарегистрирован проект 12093, который касается того, что «каждый гражданин или гражданка могут в Резерв+ оплатить штраф в «два клика.

«Мы хотим запустить этот функционал прямо в приложении, чтобы люди физически не ходили в ТЦК, особенно если они находятся в иностранных странах, чтобы они могли это сделать из любой удобной точки мира. И кроме того, если человек это делает инициативным и добровольным образом, он платит только 50% штрафа.

Это не новелла. Сейчас мы так живем в рамках нарушения «правил дорожного движения». Мы с коллегами из МИД проконсультировались и хотим, что если законопроект 12093 будет поддержан в первом и втором чтении, то мы реализуем это в Резерв+ и это будет еще более сервисно» - пояснила Черногоренко.

Очевидно, речь идет о том, что если ребята 18-25 лет смогут дистанционно оплатить соответствующие штрафы от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн, то они, соответственно, и получат свои документы в паспортных сервисах за рубежом.

Что говорят в ГМС

В ходе заседания Комитета заместитель председателя Государственной миграционной службы Иван Двойленко отметил, что ГМС была проведена работа с целью верификации всех данных в системе «Оберег» с Демографическим реестром, с информационными подсистемами, в которых хранится информация об актуально зарегистрированном месте жительства.

Согласно закону о мобилизации, у паспортных сервисов есть обязанность проверять военно-учетные документы при оформлении паспортов.

Также, по его словам, внедрение автоматизированной постановки на военный учет граждан, которым исполнилось 18 лет за границей, находится «на стадии внедрения».

«В ближайшее время этот сервис также будет готов со стороны Минобороны, мы сможем таких граждан юного возраста оформлять документами и автоматически ставить на военный учет. Поэтому эта работа как нормативно, так и технически реализуется на финишной стадии», - отметил Иван Двойленко.

Заслушав Минобороны и ГМС, Комитет рекомендовал Кабинету Министров:

1) поручить МВД и ГМС обеспечить выполнения паспортными сервисами за границей пункта 13 Порядка реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов, с предупреждением руководителей указанных паспортных сервисов о привлечении к дисциплинарной ответственности за невыполнение требований указанного Порядка;

Напомним, п. 13 постановления предусматривает, что в случае если в отношении гражданина Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, обратившегося в обособленное подразделение для оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, отсутствует запись в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, прием документов осуществляется без представления таким лицом военно-учетного документа.

2) поручить Министерству обороны, МВД и ГМС:

обеспечить безотлагательное внесение в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений, внесенных в Единый государственный демографический реестр в отношении лиц, указанных в пунктах 13 и 14 Порядка (т.е. мужчин 18-25 лет, относительно которых отсутствует запись в «Оберег»);

ускорить налаживание электронного информационного взаимодействия между Единым государственным демографическим реестром, ведомственной информационной системой ДМС и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов средствами «Трембиты» и предусмотреть на время решения указанной задачи другие механизмы внесения в Реестр «Оберег» лиц, указанных в пунктах 13 и 14 Порядка;

разработать действенный и понятный алгоритм постановки на военный учет лиц мужского пола от 17 до 25 лет, находящихся за пределами Украины, и обнародовать его в средствах массовой информации и социальных сетях.

Автор: Наталя Мамченко

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