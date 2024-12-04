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Спикер Палаты представителей Джонсон не планирует выносить вопрос о дополнительной помощи Украине на голосование

19:25, 4 декабря 2024
Майк Джонсон не ожидает, что сейчас будет вынесено какое-либо финансирование для Украины.
Спикер Палаты представителей Джонсон не планирует выносить вопрос о дополнительной помощи Украине на голосование
Источник фото: Getty Images
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Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не намерен выносить вопрос о дополнительной помощи Украине на голосование в Конгрессе. Об этом пишет Голос Америка.

«Это уже не дело Джо Байдена принимать такое решение. У нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и взять на вооружение стратегию нового главнокомандующего по всему этому», - сказал он, добавив: «Итак, я не ожидаю, что сейчас будет вынесено какое-либо финансирование для Украины».

Он также считает, что избрание Дональда Тампа уже «меняет динамику российской войны против Украины»: «Мы видим, что это уже происходит».

Раньше госсекретарь США Энтони Блинкен 4 декабря во время пресс-конференции после встречи министров иностранных дел НАТО заявил, что Украина должна принять «трудные решения относительно мобилизации».

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