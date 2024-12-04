Как будут выключить свет 5 декабря в домах и бизнесу – в Укрэнерго обнародовали часы

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать до 23.00.

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В Украине в четверг, 5 декабря, будут действовать графики отключений. Об этом сообщает Укрэнерго.

По данным компании, для бытовых потребителей завтра будут действовать следующие графики:

06:00 – 07:00 – одна очередь отключений

07:00 – 20:00 – две очереди отключений

20:00 – 22:00 – одна очередь отключений

При этом для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 05.00 до 23.00.

В «Укрэнерго» напомнили, что отключение света вынуждены вводить из-за повреждений энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию, когда свет появляется по графику.

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