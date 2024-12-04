Як вимикатимуть світло 5 грудня в будинках та бізнесу – в Укренерго оприлюднили години

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть до 23:00.

Джерело фото: Freepik

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В Україні у четвер 5 грудня діятимуть графіки відключень. Про це повідомляє Укренерго.

За даними компанії, для побутових споживачів завтра діятимуть такі графіки:

06:00 – 07:00 — одна черга відключень

07:00 – 20:00 — дві черги відключень

20:00 – 22:00 — одна черга відключень

При цьому для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 05:00 до 23:00.

В «Укренерго» нагадали, що відключення світла змушені запроваджувати через пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Українців закликали економно споживати електроенергію, коли світло з'являється за графіком.

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