Як вимикатимуть світло 5 грудня в будинках та бізнесу – в Укренерго оприлюднили години

В Україні у четвер 5 грудня діятимуть графіки відключень. Про це повідомляє Укренерго.
За даними компанії, для побутових споживачів завтра діятимуть такі графіки:
При цьому для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 05:00 до 23:00.
В «Укренерго» нагадали, що відключення світла змушені запроваджувати через пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
Українців закликали економно споживати електроенергію, коли світло з'являється за графіком.
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