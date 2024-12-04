Практика судів
  1. В Україні

Як вимикатимуть світло 5 грудня в будинках та бізнесу – в Укренерго оприлюднили години

19:13, 4 грудня 2024
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть до 23:00.
Як вимикатимуть світло 5 грудня в будинках та бізнесу – в Укренерго оприлюднили години
Джерело фото: Freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні у четвер 5 грудня діятимуть графіки відключень. Про це повідомляє Укренерго.

За даними компанії, для побутових споживачів завтра діятимуть такі графіки:

  •  06:00 – 07:00 — одна черга відключень
  •  07:00 – 20:00 — дві черги відключень
  •  20:00 – 22:00 — одна черга відключень

При цьому для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 05:00 до 23:00.

В «Укренерго» нагадали, що відключення світла змушені запроваджувати через пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Українців закликали економно споживати електроенергію, коли світло з'являється за графіком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

світло Укренерго

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Результати тестування на когнітивні здібності до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – катастрофа стала реальністю

Тестування на когнітивні здібності вдало склали лише 25 кандидатів до ВАКС та 19 кандидатів до Апеляційної палати ВАКС.

Скасування оподаткування «заднім числом» – Данило Гетманцев пояснив суть змін до закону про підвищення податків

Для платників єдиного податку військовий збір запроваджується з 1 січня 2025 року

Україні доведеться прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації – держсекретар США Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні потрібно буде ухвалити важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але це будуть необхідні рішення.

Спортсмени і надалі можуть рекламувати азартні ігри – прийнято закон про боротьбу з лудоманією

Трансляції футбольних матчів і надалі можуть супроводжуватися рекламою азартних ігор – Верховна Рада прийняла закон.

Парламент ухвалив порядок застосування спеціальної конфіскації до юридичних осіб

Верховна Рада ухвалила закон, яким запроваджується можливість застосування спеціальної конфіскації до юридичної особи.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лілія Максименко
    Лілія Максименко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду