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КСУ розглянув справи щодо держслужби та оптимізації трудових відносин

18:36, 4 грудня 2024
Велика палата на закритій частині пленарних засідань продовжила розгляд низки справ.
КСУ розглянув справи щодо держслужби та оптимізації трудових відносин
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У вівторок, 3 грудня, відбулися засідання Конституційного Суду України, де розглядали справи за конституційними скаргами і поданнями.

Так, Велика палата на закритій частині пленарних засідань продовжила розгляд справ:

  • за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо конституційності статті 90, підпункту 1 пункту 2 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIIІ, частини сьомої статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
  • за конституційними скаргами Сороки Віктора Володимировича, Карпенка Романа Миколайовича, Прокопенка Юрія Олексійовича, Дудкевича Едуарда Валентиновича, Романенка Олександра Володимировича, Ільюшонок Олени Юріївни щодо конституційності підпункту 17 пункту 1 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 1 липня 2022 року № 2352–ІХ;
  • за конституційними поданнями 59 народних депутатів України щодо конституційності Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо конституційності припису частини шостої статті 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Їхній розгляд Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

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КСУ

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