КСУ рассмотрел дела о госслужбе т оптимизации трудовых отношений

Большая палата на закрытой части пленарных заседаний продолжила рассмотрение ряда дел.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 3 декабря, прошли заседания Конституционного Суда Украины, где рассматривали дела по конституционным жалобам и представлениям.

Так, Велика палата на закритій частині пленарних засідань продовжила розгляд справ:

за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо конституційності статті 90, підпункту 1 пункту 2 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIIІ, частини сьомої статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

за конституційними скаргами Сороки Віктора Володимировича, Карпенка Романа Миколайовича, Прокопенка Юрія Олексійовича, Дудкевича Едуарда Валентиновича, Романенка Олександра Володимировича, Ільюшонок Олени Юріївни щодо конституційності підпункту 17 пункту 1 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 1 липня 2022 року № 2352–ІХ;

за конституційними поданнями 59 народних депутатів України щодо конституційності Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо конституційності припису частини шостої статті 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Їхній розгляд Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.