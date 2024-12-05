В Киевской области задержали рэкетиров, которые требовали у мужчины $28 000 несуществующего долга

Правоохранители задержали злоумышленников, а суд избрал им меры пресечения.

В Киевской области правоохранители разоблачили трех человек, требовавших у мужчины несуществующий долг в сумме 28 000 долларов. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Отмечается, что в марте этого года злоумышленники заставили 38-летнего мужчину подписать договор займа на указанную сумму, который удостоверили у нотариуса и требовали вернуть долг.

Во время обысков у фигурантов изъяты: мобильные телефоны, sim-карты, ноутбук, банковские карты, 17 расписок о долгах, денежных средствах и оружие.

В прокуратуре добавили, что два человека задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Третьему лицу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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