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За год в Украине создали 10 новых батальонов для разминирования

09:06, 5 декабря 2024
Кроме того, парк машин механизированного разминирования увеличился с только двух единиц до 52.
За год в Украине создали 10 новых батальонов для разминирования
Источник фото: АрміяInform
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В 2024 году в Украине было создано 10 новых батальонов разминирования. Кроме того, парк машин механизированного разминирования увеличился с только двух единиц до 52, из которых 42 находятся в ВСУ и 10 – в Государственной специальной службе транспорта.

Об этом сообщил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны полковник Руслан Берегуля во время Demine Ukraine Forum.

Проведено первичное нетехническое обследование в 59 территориальных общинах, идентифицировано 4219 загрязненных или предположительно загрязненных участков общей площадью 558 км кв., во время нетехнического обследования 35 000 км кв. территории были отмечены как такие, что не содержат доказательств наличия рисков, в частности это позволило уменьшить площадь потенциально загрязненных территорий со 174 000 до 139 000 км кв.», - рассказал полковник.

Отметим, что в Украине идет работа над созданием Реестра территорий, загрязненных/вероятно загрязненных взрывоопасными предметами и внедряются инновационные решения для эффективного разминирования территорий.

Раньше Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что над разминированием в Украине сейчас работают около 70 операторов противоминной деятельности, более 4 тыс. саперов, более 150 единиц техники.

По его словам, в первый год полномасштабной войны потенциально заминированными считалось 174 тыс. квадратных километров украинской территории, а благодаря солидарности партнеров и внутренним ресурсам удалось вернуть в эксплуатацию почти 35,5 тыс. квадратных километров украинской земли.

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Минобороны

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