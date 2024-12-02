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Украина вернула в эксплуатацию почти 35,5 тысяч квадратных километров земли

15:21, 2 декабря 2024
Но темпы разминирования недостаточны, отметил Денис Шмыгаль.
Украина вернула в эксплуатацию почти 35,5 тысяч квадратных километров земли
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что над разминированием в Украине сейчас работают около 70 операторов противоминной деятельности, более 4 тыс. саперов, более 150 единиц техники. Об этом он сообщил на форуме Demine Ukraine.

По его словам, в первый год полномасштабной войны потенциально заминированными считалось 174 тыс. квадратных километров украинской территории, а благодаря солидарности партнеров и внутренним ресурсам удалось вернуть в эксплуатацию почти 35,5 тыс. квадратных километров украинской земли.

«Это значительное достижение, учитывая, что все это время продолжаются интенсивные боевые действия», - подчеркнул глава правительства.

В то же время Денис Шмыгаль подчеркнул, что темпы разминирования недостаточны — из-за российских мин уже пострадали более 760 гражданских, из них 86 детей. Кроме того, это риск пожаров, химической интоксикации почв, риск тотального изменения экосистем. А ежегодный ущерб из-за заминированных полей достигает 11,2 миллиарда долларов.

«Все это побуждает нас к комплексному подходу в гуманитарном разминировании. Мы его реализуем уже сейчас в соответствии с Национальной стратегией противоминной деятельности», – отметил Премьер-министр.

Первое направление – обследование потенциально загрязненных земель.

Второе направление – очистка земли от мин и снарядов в зонах, где обнаружили загрязнение.

Третье направление – привлечение международной донорской помощи.

Четвертое направление – наращивание количества техники для разминирования.

Пятое направление – увеличение количества сертифицированных операторов по противоминной деятельности, в том числе частных.

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Денис Шмыгаль

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