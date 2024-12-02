Україна повернула в експлуатацію майже 35,5 тисяч квадратних кілометрів землі

Але темпи розмінування недостатні, наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що над розмінуванням в Україні зараз працюють майже 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тис. саперів, більше 150 одиниць техніки. Про це він повідомив під час форуму Demine Ukraine.

За його словами, у перший рік повномасштабної війни потенційно замінованими вважалися 174 тис. квадратних кілометрів української території, а завдяки солідарності партнерів та внутрішнім ресурсам вдалося повернути в експлуатацію майже 35,5 тис. квадратних кілометрів української землі.

«Це значне досягнення, враховуючи, що увесь цей час тривають інтенсивні бойові дії», — підкреслив очільник Уряду.

Водночас Денис Шмигаль наголосив, що темпи розмінування недостатні — через російські міни вже постраждали понад 760 цивільних, з них 86 дітей. Окрім того, це ще й ризик пожеж, хімічної інтоксикації ґрунтів, ризик тотальної зміни екосистем. А щорічні збитки через заміновані поля сягають 11,2 мільярда доларів.

«Все це спонукає нас до комплексного підходу в гуманітарному розмінуванні. Ми його реалізуємо вже зараз відповідно до Національної стратегії протимінної діяльності», — зазначив Прем’єр-міністр.

Перший напрямок — обстеження потенційно забруднених земель.

Другий напрямок — очищення землі від мін та снарядів у зонах, де виявили забруднення.

Третій напрямок — залучення міжнародної донорської допомоги.

Четвертий напрямок — нарощення кількості розмінувальної техніки.

П’ятий напрямок — збільшення кількості сертифікованих операторів з протимінної діяльності, в тому числі приватних.

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