Практика судів
  1. В Україні

Україна повернула в експлуатацію майже 35,5 тисяч квадратних кілометрів землі

15:21, 2 грудня 2024
Але темпи розмінування недостатні, наголосив Денис Шмигаль.
Україна повернула в експлуатацію майже 35,5 тисяч квадратних кілометрів землі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що над розмінуванням в Україні зараз працюють майже 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тис. саперів, більше 150 одиниць техніки. Про це він повідомив під час форуму Demine Ukraine.

За його словами, у перший рік повномасштабної війни потенційно замінованими вважалися 174 тис. квадратних кілометрів української території, а завдяки солідарності партнерів та внутрішнім ресурсам вдалося повернути в експлуатацію майже 35,5 тис. квадратних кілометрів української землі.

«Це значне досягнення, враховуючи, що увесь цей час тривають інтенсивні бойові дії», — підкреслив очільник Уряду.

Водночас Денис Шмигаль наголосив, що темпи розмінування недостатні — через російські міни вже постраждали понад 760 цивільних, з них 86 дітей. Окрім того, це ще й ризик пожеж, хімічної інтоксикації ґрунтів, ризик тотальної зміни екосистем. А щорічні збитки через заміновані поля сягають 11,2 мільярда доларів.

«Все це спонукає нас до комплексного підходу в гуманітарному розмінуванні. Ми його реалізуємо вже зараз відповідно до Національної стратегії протимінної діяльності», — зазначив Прем’єр-міністр.

Перший напрямок — обстеження потенційно забруднених земель.

Другий напрямок — очищення землі від мін та снарядів у зонах, де виявили забруднення.

Третій напрямок — залучення міжнародної донорської допомоги.

Четвертий напрямок — нарощення кількості розмінувальної техніки.

П’ятий напрямок — збільшення кількості сертифікованих операторів з протимінної діяльності, в тому числі приватних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Денис Шмигаль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суб’єкти призначення членів Вищої ради правосуддя зможуть самостійно звільняти членів ВРП за своєю квотою за наявності підстав – законопроект

Також автори законопроекту пропонують прирівняти заробітні плати членів ВРП до окладу судді місцевого суду і припинити участь у конкурсах на посади суддів діючих членів Вищої ради правосуддя.

Командир роти отримав десять діб гауптвахти за те, що його підлеглі самовільно залишили частину – рішення суду

Лейтенанта визнали винним у масовому залишені його підлеглими військової частини.

Микита Потураєв зареєстрував проект постанови про прийняття законопроекту щодо збільшення зарплат у Нацраді, яка регулює медіа

Посадовий оклад члена Нацради у разі прийняття законопроекту становитиме від 105 тисяч грн.

До 28 лютого переглянуть не лише відстрочки, але й наданий статус критичності підприємств

Надані до 1 грудня відстрочки і статус критичності підприємств будуть діяти лише до 28 лютого 2025 року.

Кабмін встановив нові критерії, за якими благодійні організації та підприємства, які забезпечують ЗСУ, зможуть отримати бронювання

Кабмін визначив нові критерії критичності підприємств, які забезпечують потреби Збройних Сил, і відповідно мають право на бронювання.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Мартюхіна
    Наталя Мартюхіна
    суддя Східного апеляційного господарського суду