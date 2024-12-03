В Украине создадут первый госреестр загрязненных взрывоопасными предметами территорий

Также идет работа над инновационными решениями для эффективного разминирования территорий.

В Украине идет работа над созданием Реестра территорий, загрязненных/вероятно загрязненных взрывоопасными предметами и внедряются инновационные решения для эффективного разминирования территорий. Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Богдан Драпятый на форуме Demine Ukraine.

«Его создание будет способствовать улучшению согласованности и координации деятельности субъектами противоминной деятельности, а также приоретезации задач», – пояснил заместитель Министра.

Далее идет речь о внедрении инновационных решений. Так, например, по этому направлению ГСЧС активно тестирует беспилотные летательные аппараты, оборудованные магнитными детекторами для обнаружения взрывоопасных предметов.

Также МВД и ГСЧС обратились с инициативой в Национальную академию наук Украины для установления сотрудничества в таких направлениях как:

Использование искусственного интеллекта.

Использование беспилотных летательных аппаратов с дополнительным оборудованием.

Создание и внедрение роботизированных систем.

Совершенствование и осовременивание имеющихся образцов техники.

Еще одним приоритетом является локализация в Украине производства специальной техники и оборудования, а также создание хабов по их обслуживанию.

Раньше Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что над разминированием в Украине сейчас работают около 70 операторов противоминной деятельности, более 4 тыс. саперов, более 150 единиц техники.

По его словам, в первый год полномасштабной войны потенциально заминированными считалось 174 тыс. квадратных километров украинской территории, а благодаря солидарности партнеров и внутренним ресурсам удалось вернуть в эксплуатацию почти 35,5 тыс. квадратных километров украинской земли.

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