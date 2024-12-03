Елена Шуляк заявила о необходимости подготовить законодательную базу под послевоенные выборы

По ее словам, рекомендации «на основе опыта ЕС» содержат альтернативные пути голосования на выборах – через почту или интернет.

Глава партии «Слуга народа», народный депутат Елена Шуляк заявила о том, что «несмотря на то, когда состоятся первые послевоенные выборы, законодательная база должна быть подготовлена ​​заранее, чтобы провести их на самом высоком демократическом уровне».

Как отметила Елена Шуляк, недавно Комитету госвласти представили исследования по оценке рисков и возможностей использования альтернативных форм голосования на послевоенных выборах в Украине с фокусом на интернет-голосовании. Аналитика была подготовлена ​​при поддержке Council of Europe.

«Согласно исследованию и практическим рекомендациям на основе опыта стран ЕС, есть различные альтернативные пути голосования, прежде всего:

Почтовое голосование (возможно в 19 странах-членах ЕС).

Интернет-голосование (применяется во Франции и Эстонии).

К почтовому голосованию пока доверие имеют лишь около 8% граждан, интернет-голосование также имеет низкий уровень доверия украинского общества» - добавила она.

Кроме того, для того, чтобы построить надежную систему интернет-голосования, необходимо решить ряд вопросов, в частности:

как обеспечить тайну голосования и избежать постороннего принуждения

как гарантировать надежную идентификацию избирателя

имеете ли интернет голосование использоваться только через персональный компьютер или через смартфон

как разработать надежную государственную цифровую инфраструктуру, защищенную от манипуляций

как обеспечить инвестирование в независимые серверы и создание независимых органов подсчета голосов.

«Пример Эстонии демонстрирует, что им понадобилось 25 лет, чтобы более 50% принявших участие в голосовании избирателей проголосовать электронным способом. В этой стране каждый гражданин имеет ID-карту, содержащую электронную цифровую подпись. Кроме того, в Эстонии работает единый центр сертификации.

В свою очередь, в Украине существует значительно больше центров сертификации, а также множество электронных цифровых подписей, что создает определенные вызовы для унификации систем.

Первые послевоенные выборы должны иметь абсолютное доверие к их легитимности. Поэтому вызовы по их проведению требуют широкой общественной дискуссии, информационной кампании по разъяснению и, конечно же, адаптации избирательного законодательства», - отметила председатель партии.

Автор: Наталя Мамченко

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