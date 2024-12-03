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Елена Шуляк заявила о необходимости подготовить законодательную базу под послевоенные выборы

11:14, 3 декабря 2024
По ее словам, рекомендации «на основе опыта ЕС» содержат альтернативные пути голосования на выборах – через почту или интернет.
Елена Шуляк заявила о необходимости подготовить законодательную базу под послевоенные выборы
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Глава партии «Слуга народа», народный депутат Елена Шуляк заявила о том, что «несмотря на то, когда состоятся первые послевоенные выборы, законодательная база должна быть подготовлена ​​заранее, чтобы провести их на самом высоком демократическом уровне».

Как отметила Елена Шуляк, недавно Комитету госвласти представили исследования по оценке рисков и возможностей использования альтернативных форм голосования на послевоенных выборах в Украине с фокусом на интернет-голосовании. Аналитика была подготовлена ​​при поддержке Council of Europe.

«Согласно исследованию и практическим рекомендациям на основе опыта стран ЕС, есть различные альтернативные пути голосования, прежде всего:

  • Почтовое голосование (возможно в 19 странах-членах ЕС).
  • Интернет-голосование (применяется во Франции и Эстонии).

К почтовому голосованию пока доверие имеют лишь около 8% граждан, интернет-голосование также имеет низкий уровень доверия украинского общества» - добавила она.

Кроме того, для того, чтобы построить надежную систему интернет-голосования, необходимо решить ряд вопросов, в частности:

  • как обеспечить тайну голосования и избежать постороннего принуждения
  • как гарантировать надежную идентификацию избирателя
  • имеете ли интернет голосование использоваться только через персональный компьютер или через смартфон
  • как разработать надежную государственную цифровую инфраструктуру, защищенную от манипуляций
  • как обеспечить инвестирование в независимые серверы и создание независимых органов подсчета голосов.

«Пример Эстонии демонстрирует, что им понадобилось 25 лет, чтобы более 50% принявших участие в голосовании избирателей проголосовать электронным способом. В этой стране каждый гражданин имеет ID-карту, содержащую электронную цифровую подпись. Кроме того, в Эстонии работает единый центр сертификации.

В свою очередь, в Украине существует значительно больше центров сертификации, а также множество электронных цифровых подписей, что создает определенные вызовы для унификации систем.

Первые послевоенные выборы должны иметь абсолютное доверие к их легитимности. Поэтому вызовы по их проведению требуют широкой общественной дискуссии, информационной кампании по разъяснению и, конечно же, адаптации избирательного законодательства», - отметила председатель партии.

Автор: Наталя Мамченко

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Елена Шуляк заявила о необходимости подготовить законодательную базу под послевоенные выборы

По ее словам, рекомендации «на основе опыта ЕС» содержат альтернативные пути голосования на выборах – через почту или интернет.

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