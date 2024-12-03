Олена Шуляк заявила про необхідність підготувати законодавчу базу під післявоєнні вибори

За її словами, рекомендації «на основі досвіду ЄС» містять альтернативні шляхи голосування на виборах – через пошту чи інтернет.

Голова партії «Слуга народу», народний депутат Олена Шуляк заявила про те, що «незважаючи на те, коли відбудуться перші післявоєнні вибори, законодавча база має бути підготовлена ​​заздалегідь, щоб провести їх на найвищому демократичному рівні».

Як зазначила Олена Шуляк, нещодавно Комітету держвлади презентували дослідження щодо оцінки ризиків та можливостей використання альтернативних форм голосування на післявоєнних виборах в Україні з фокусом на інтернет-голосуванні. Аналітику підготували за підтримки Council of Europe.

«Згідно з дослідженням та практичними рекомендаціями на основі досвіду країн ЄС, є різні альтернативні шляхи голосування, насамперед:

Поштове голосування (можливе в 19 країнах-членах ЄС).

Інтернет-голосування (застосовується у Франції та Естонії).

До поштового голосування наразі довіру мають лише близько 8 % громадян, інтернет-голосування також має низький рівень довіри українського суспільства» - додала вона.

Крім цього, для того щоб побудувати надійну систему інтернет-голосування, необхідно вирішити ряд питань, зокрема:

як забезпечити таємницю голосування та уникнути стороннього примусу

як гарантувати надійну ідентифікацію виборця

чи маєте інтернет голосування використовуватися тільки через персональний комп'ютер, чи також через смартфон

як розробити надійну державну цифрову інфраструктуру, захищену від маніпуляцій

як забезпечити інвестування в незалежні сервери та створення незалежних органів підрахунку голосів.

«Приклад Естонії демонструє, що їм знадобилося 25 років, щоб понад 50% виборців, які взяли участь у голосуванні, проголосувати електронним способом. У цій країні кожен громадянин має ID-карту, яка містить електронний цифровий підпис. Крім того, в Естонії функціонує єдиний центр сертифікації.

Своєю чергою, в Україні значно існує більше центрів сертифікації, а також безліч електронних цифрових підписів, що створює певні виклики для уніфікації систем.

Перші післявоєнні вибори мають мати абсолютну довіру до їхньої легітимності. Тому виклики щодо їх проведення потребують широкої громадської дискусії, інформаційної кампанії з роз’яснення, і, звісно ж, адаптації виборчого законодавства» - зазначила голова партії.

Автор: Наталя Мамченко

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