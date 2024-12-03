В Україні створять перший держреєстр забруднених вибухонебезпечними предметами територій

Також триває робота над інноваційними рішеннями для ефективного розмінування територій.

В Україні триває робота над створенням Реєстру територій, забруднених/імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами та впроваджуються інноваційні рішення для ефективного розмінування територій. Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драпʼятий на форумі Demine Ukraine.

«Його створення сприятиме покращенню узгодженості та координації діяльності суб’єктами протимінної діяльності, а також пріоретезації завдань», - пояснив заступник Міністра.

Далі йдеться про впровадження інноваційних рішень. Так, наприклад, за цим напрямком ДСНС активно тестує безпілотні літальні апарати, обладнані магнітними детекторами для виявлення вибухонебезпечних предметів.

Також МВС та ДСНС звернулися із ініціативою до Національної академії наук України для встановлення співпраці в таких напрямках як:

Застосування штучного інтелекту.

Використання безпілотних літальних апаратів із додатковим обладнанням.

Створення та впровадження роботизованих систем.

Вдосконалення і осучаснення наявних зразків техніки.

Ще одним пріоритетом є локалізація в Україні виробництва спеціальної техніки та обладнання, а також створення хабів з їхнього обслуговування.

Раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що над розмінуванням в Україні зараз працюють майже 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тис. саперів, більше 150 одиниць техніки. За його словами, у перший рік повномасштабної війни потенційно замінованими вважалися 174 тис. квадратних кілометрів української території, а завдяки солідарності партнерів та внутрішнім ресурсам вдалося повернути в експлуатацію майже 35,5 тис. квадратних кілометрів української землі.

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