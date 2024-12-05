Получил 13 приговор — в Хмельницкой области судили мужчину, который по схеме «родственник в беде» выманил у пенсионерки $15 тысяч

Злоумышленник обманом убедил пенсионерку, что ее племянница тяжело травмировалась в ДТП и срочно нуждается в деньгах на лечение.

В Хмельницкой области осужден житель Днепропетровской области, который по схеме «родственник в беде» выманил у пенсионерки 15 000 долларов США. Этот приговор стал для мошенника тринадцатым. За решеткой он проведет 6 лет и 6 месяцев. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Доказано, что в ноябре прошлого года пенсионерке позвонил неизвестный мужчина.

Представившись врачом Хмельницкой областной больницы, сообщил потерпевшей, что ее племянница якобы попала в ДТП и нуждается в неотложной дорогостоящей медицинской помощи, за которую необходимо передать 15 тыс. долларов США в кратчайшие сроки и что за деньгами приедет доверенный человек.

Не проверив информацию и не позвонив племяннице, женщина вынесла средства пришедшему к ней домой обвиняемому. Тот взял деньги и быстро покинул место происшествия.

Придя в себя, пенсионерка обратилась в полицию.

Мужчина уже 13-тый раз осужден за совершение уголовных правонарушений.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляции.

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