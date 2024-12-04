В Ровенской области мужчина украл с карты военного более 125 тысяч

Военный попросил знакомого снять деньги с карты, а тот украл их.

В Ровенской области будут судить мужчину, который снял с карты военного более 125 тысяч и распорядился средствами по своему усмотрению. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в июле этого года потерпевший военнослужащий с обвиняемым отдыхали в одной компании. Мужчина дал злоумышленнику свою банковскую карту и сказал пароль к ней, чтобы тот сходил в магазин. Воспользовавшись случаем мужчина, ранее судимый за грабеж, снял со счета потерпевшего более 125 тыс. человек. грн, которыми распорядился по своему усмотрению.

Мужчина признает свою вину и убеждает в искреннем раскаянии.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

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